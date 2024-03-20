Kuzey Operasyonu filminin konusu ne? Kuzey Operasyonu filminin oyuncuları kim?
Kuzey Operasyonu (In-cheon sang-ryuk jak-jeon) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kuzey Operasyonu filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kuzey Operasyonu filminin konusu ne? Kuzey Operasyonu filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kuzey Operasyonu filminin yönetmen koltuğunda John H. Lee oturuyor. Filmin senaristliğini Lee Man-hee ve Jung Tae-Won üstleniyor. Peki, Kuzey Operasyonu filminin konusu ne? Kuzey Operasyonu filminin oyuncuları kim?
KUZEY OPERASYONU FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, Amerikan ordusundan General Douglas MacArthur ve Güney Koreli bir donanma Teğmeni liderliğindeki 8 Güney Koreli askerin gizli "X-ray" operasyonunu anlatmaktadır. "X-ray" operasyonunun gerçekleştirilebilmesi için öncelikle "Incheon Kara Harekatı Operasyonu" nun başarılı olması gerekmektedir.
KUZEY OPERASYONU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Liam Neeson
Lee Jung-jae
Lee Beom-soo
Jin Se-yeon
Jeong Jun-ho
Kim Seon-ah
Park Cheol-min
Kim Byung-ok
Kim Young-ae
Park Sung-Woong
Kim Jin-woo
Woo Do-hwan
Yoon Da-young
Shin Soo-hang
KUZEY OPERASYONU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kuzey Operasyonu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.
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