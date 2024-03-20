Yayınlanma: 20.03.2024 - 17:29

Güncelleme: 20.03.2024 - 17:29

Kuzey Operasyonu filminin yönetmen koltuğunda John H. Lee oturuyor. Filmin senaristliğini Lee Man-hee ve Jung Tae-Won üstleniyor. Peki, Kuzey Operasyonu filminin konusu ne? Kuzey Operasyonu filminin oyuncuları kim?

KUZEY OPERASYONU FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Amerikan ordusundan General Douglas MacArthur ve Güney Koreli bir donanma Teğmeni liderliğindeki 8 Güney Koreli askerin gizli "X-ray" operasyonunu anlatmaktadır. "X-ray" operasyonunun gerçekleştirilebilmesi için öncelikle "Incheon Kara Harekatı Operasyonu" nun başarılı olması gerekmektedir.

KUZEY OPERASYONU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Liam Neeson

Lee Jung-jae

Lee Beom-soo

Jin Se-yeon

Jeong Jun-ho

Kim Seon-ah

Park Cheol-min

Kim Byung-ok

Kim Young-ae

Park Sung-Woong

Kim Jin-woo

Woo Do-hwan

Yoon Da-young

Shin Soo-hang

KUZEY OPERASYONU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kuzey Operasyonu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.