Yayınlanma: 18.08.2023 - 11:20

Güncelleme: 18.08.2023 - 11:20

Windstorm: Ari'nin Gelişi filminin yönetmen koltuğunda Theresa von Eltz oturuyor. Senaristliğini Lea Schmidbauer üstleniyor. Peki, Windstorm: Ari'nin Gelişi filminin konusu ne? Windstorm: Ari'nin Gelişi filminin oyuncuları kim?

ARİ'NİN GELİŞİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Büyükanne Maria, Sam ve binicilik eğitmeni Kaan, mali sıkıntılar içindeki Gut Kaltenbach'ı ayakta tutmak için birlikte çalışmaktadır. Hırslı Isabell, gizlice kendi hedeflerinin peşinden gitse de onu desteklemektedir. Fevri Ari, Kaltenbach'taki binicilik eğitimine gelir ve burada film serisine adını veren at Windstorm ile özel bir ilişki geliştirir ve ayrıca Mika ile arkadaş olur. Mika ve Ari, mülkü kurtarmaya ve Windstorm'u pervasız at eğitmeni Thordur Thorvaldson'dan korumaya çalışır.

ARİ'NİN GELİŞİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Luna Paiano

Hanna Binke

Marvin Linke

Amber Bongard

Cornelia Froboess

Tilo Prückner

Lili Epply

Sabin Tambrea

Nina Kronjäger

Henriette Morawe

Meret Becker

Detlev Buck

Marion Alessandra Becker

Timo Dierkes

Michael A. Grimm

Ruth Hamm

Thomas Helm

Lisa Karlström

Andreas Wolf

ARİ'NİN GELİŞİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Windstorm: Ari'nin Gelişi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.