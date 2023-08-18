Windstorm: Ari'nin Gelişi filminin konusu ne? Windstorm: Ari'nin Gelişi filminin oyuncuları kim?
Windstorm: Ari'nin Gelişi (Ostwind: Aris Ankunft) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Windstorm: Ari'nin Gelişi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Windstorm: Ari'nin Gelişi filminin konusu ne? Windstorm: Ari'nin Gelişi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Windstorm: Ari'nin Gelişi filminin yönetmen koltuğunda Theresa von Eltz oturuyor. Senaristliğini Lea Schmidbauer üstleniyor. Peki, Windstorm: Ari'nin Gelişi filminin konusu ne? Windstorm: Ari'nin Gelişi filminin oyuncuları kim?
ARİ'NİN GELİŞİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Büyükanne Maria, Sam ve binicilik eğitmeni Kaan, mali sıkıntılar içindeki Gut Kaltenbach'ı ayakta tutmak için birlikte çalışmaktadır. Hırslı Isabell, gizlice kendi hedeflerinin peşinden gitse de onu desteklemektedir. Fevri Ari, Kaltenbach'taki binicilik eğitimine gelir ve burada film serisine adını veren at Windstorm ile özel bir ilişki geliştirir ve ayrıca Mika ile arkadaş olur. Mika ve Ari, mülkü kurtarmaya ve Windstorm'u pervasız at eğitmeni Thordur Thorvaldson'dan korumaya çalışır.
ARİ'NİN GELİŞİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Luna Paiano
Hanna Binke
Marvin Linke
Amber Bongard
Cornelia Froboess
Tilo Prückner
Lili Epply
Sabin Tambrea
Nina Kronjäger
Henriette Morawe
Meret Becker
Detlev Buck
Marion Alessandra Becker
Timo Dierkes
Michael A. Grimm
Ruth Hamm
Thomas Helm
Lisa Karlström
Andreas Wolf
ARİ'NİN GELİŞİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Windstorm: Ari'nin Gelişi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.
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