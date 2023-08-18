Yayınlanma: 18.08.2023 - 11:13

Güncelleme: 18.08.2023 - 11:13

Canavar Avcısı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Paul W.S. Anderson üstleniyor. Peki, Canavar Avcısı filminin konusu ne? Canavar Avcısı filminin oyuncuları kim?

CANAVAR AVCISI FİLMİNİN KONUSU NE?

Monster Hunter, Artemis adlı bir Birleşmiş Milletler askeri takımının kadın liderine odaklanıyor. Karakter günün birinde bir portaldan geçerek farklı bir gerçekliğe geliyor. Geldiği bu evrenin, canavarların istilası altında olan, tehlikeli bir gezegen olduğunu fark eden kadın, orada, görevi bu yaratıkları ortadan kaldırmak olan cesur Hunter'la tanışıyor. İkisi, canavarların portaldan geçerek gezegenimize saldırmalarını önlemek için güçlerini birleştiriyor ve bütün insanlığın kaderini belirleyecek olan bir mücadele başlıyor.

CANAVAR AVCISI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Milla Jovovich

Ron Perlman

Tony Jaa

Diego Boneta

Josh Helman

Jannik Schümann

Jin Auyeung

T.I.

Meagan Good

CANAVAR AVCISI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Canavar Avcısı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.