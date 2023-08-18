Canavar Avcısı filminin konusu ne? Canavar Avcısı filminin oyuncuları kim?
Canavar Avcısı (Monster Hunter) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Canavar Avcısı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Canavar Avcısı filminin konusu ne? Canavar Avcısı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Canavar Avcısı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Paul W.S. Anderson üstleniyor. Peki, Canavar Avcısı filminin konusu ne? Canavar Avcısı filminin oyuncuları kim?
CANAVAR AVCISI FİLMİNİN KONUSU NE?
Monster Hunter, Artemis adlı bir Birleşmiş Milletler askeri takımının kadın liderine odaklanıyor. Karakter günün birinde bir portaldan geçerek farklı bir gerçekliğe geliyor. Geldiği bu evrenin, canavarların istilası altında olan, tehlikeli bir gezegen olduğunu fark eden kadın, orada, görevi bu yaratıkları ortadan kaldırmak olan cesur Hunter'la tanışıyor. İkisi, canavarların portaldan geçerek gezegenimize saldırmalarını önlemek için güçlerini birleştiriyor ve bütün insanlığın kaderini belirleyecek olan bir mücadele başlıyor.
CANAVAR AVCISI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Milla Jovovich
Ron Perlman
Tony Jaa
Diego Boneta
Josh Helman
Jannik Schümann
Jin Auyeung
T.I.
Meagan Good
CANAVAR AVCISI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Canavar Avcısı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.
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