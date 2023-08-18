Yayınlanma: 18.08.2023 - 11:07

Güncelleme: 18.08.2023 - 11:07

Niyazi Gül Dörtnala filminin yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor. Senaristliğini Vedat Özdemiroğlu ve Ata Demirer üstleniyor. Peki, Niyazi Gül Dörtnala filminin konusu ne? Niyazi Gül Dörtnala filminin oyuncuları kim?

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİNİN KONUSU NE?

Veteriner Hekim Profesör Niyazi Gül, kendince sakin bir hayat sürmektedir. Bir yandan üniversitede veterinerlik dersleri verirken, bir yandan da yardımcısı Hediye’nin desteğiyle dededen kalma mucizevi formülün eksik maddesini arar. Belalı aşıklar Sultan ve Rıza atlarını yarıştırmaya karar verip bir de Niyazi'nin hayvanlara güç veren formülünü duyunca işler karışır. Bir anda heyecan dolu olayların ortasına düşen Niyazi, formülün eksik maddesini ararken sürpriz maceralarla karşılaşacaktır.

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ata Demirer

Demet Akbağ

Şebnem Bozoklu

Ayşe Nil Şamlıoğlu

Levent Ülgen

Erol Aksoy

Kevork Malikyan

Ferit Kaya

Tolga Coşkun

Server Mutlu

Özkan Çınarlı

Şenay Aksoy

Kıvanç Baran Aslan

Onur Durmaz

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Niyazi Gül Dörtnala filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.5 olarak belirlendi.