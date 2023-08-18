Niyazi Gül Dörtnala filminin konusu ne? Niyazi Gül Dörtnala filminin oyuncuları kim?
Niyazi Gül Dörtnala filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Niyazi Gül Dörtnala filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Niyazi Gül Dörtnala filminin konusu ne? Niyazi Gül Dörtnala filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Niyazi Gül Dörtnala filminin yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor. Senaristliğini Vedat Özdemiroğlu ve Ata Demirer üstleniyor. Peki, Niyazi Gül Dörtnala filminin konusu ne? Niyazi Gül Dörtnala filminin oyuncuları kim?
NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİNİN KONUSU NE?
Veteriner Hekim Profesör Niyazi Gül, kendince sakin bir hayat sürmektedir. Bir yandan üniversitede veterinerlik dersleri verirken, bir yandan da yardımcısı Hediye’nin desteğiyle dededen kalma mucizevi formülün eksik maddesini arar. Belalı aşıklar Sultan ve Rıza atlarını yarıştırmaya karar verip bir de Niyazi'nin hayvanlara güç veren formülünü duyunca işler karışır. Bir anda heyecan dolu olayların ortasına düşen Niyazi, formülün eksik maddesini ararken sürpriz maceralarla karşılaşacaktır.
NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ata Demirer
Demet Akbağ
Şebnem Bozoklu
Ayşe Nil Şamlıoğlu
Levent Ülgen
Erol Aksoy
Kevork Malikyan
Ferit Kaya
Tolga Coşkun
Server Mutlu
Özkan Çınarlı
Şenay Aksoy
Kıvanç Baran Aslan
Onur Durmaz
NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Niyazi Gül Dörtnala filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.5 olarak belirlendi.
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