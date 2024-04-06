Yayınlanma: 06.04.2024 - 20:44

Güncelleme: 06.04.2024 - 20:44

Amatör filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Krzysztof Kieslowski üstleniyor. Peki, Amatör filminin konusu ne? Amatör filminin oyuncuları kim?

AMATÖR FİLMİNİN KONUSU NE?

Sıradan bir fabrika işçisi, çocuğunun doğumu vesilesiyle bir kamera satın alır. Yetkililer ona fabrikanın başarısı hakkında belgeseller çekmesini emreder. Ancak gerçekçi olma çabası onu sansüre karşı muhalefete götürür.

AMATÖR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jerzy Stuhr - Filip Mosz

Malgorzata Zabkowska - Irka Mosz

Ewa Pokas - Anna Wlodarczyk

Stefan Czyzewski - Director

Jerzy Nowak - Stanislaw Osuch

Tadeusz Bradecki - Witek Jachowicz

Marek Litewka Marek Litewka - Piotrek Krawczyk

Boguslaw Sobczuk - Kedzierski

Krzysztof Zanussi - Krzysztof Zanussi

Andrzej Jurga - Andrzej Jurga

Alicja Bienicewicz - Jaska

Tadeusz Rzepka - Wawrzyniec

Aleksandra Kisielewska - Hania

Wlodzimierz Maciudzinski - Stelmaszczyk

Roman Stankiewicz - Czeslaw

Amatör FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Amatör filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlendi.