Amatör filminin konusu ne? Amatör filminin oyuncuları kim?
Amatör (Payback) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Amatör filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Amatör filminin konusu ne? Amatör filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Amatör filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Krzysztof Kieslowski üstleniyor. Peki, Amatör filminin konusu ne? Amatör filminin oyuncuları kim?
AMATÖR FİLMİNİN KONUSU NE?
Sıradan bir fabrika işçisi, çocuğunun doğumu vesilesiyle bir kamera satın alır. Yetkililer ona fabrikanın başarısı hakkında belgeseller çekmesini emreder. Ancak gerçekçi olma çabası onu sansüre karşı muhalefete götürür.
AMATÖR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jerzy Stuhr - Filip Mosz
Malgorzata Zabkowska - Irka Mosz
Ewa Pokas - Anna Wlodarczyk
Stefan Czyzewski - Director
Jerzy Nowak - Stanislaw Osuch
Tadeusz Bradecki - Witek Jachowicz
Marek Litewka Marek Litewka - Piotrek Krawczyk
Boguslaw Sobczuk - Kedzierski
Krzysztof Zanussi - Krzysztof Zanussi
Andrzej Jurga - Andrzej Jurga
Alicja Bienicewicz - Jaska
Tadeusz Rzepka - Wawrzyniec
Aleksandra Kisielewska - Hania
Wlodzimierz Maciudzinski - Stelmaszczyk
Roman Stankiewicz - Czeslaw
Amatör FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Amatör filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlendi.
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