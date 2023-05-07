Amerikalı Amcam filmi konusu nedir? Amerikalı Amcam filmi oyuncuları kimler?
Amerikalı Amcam (My Uncle From America) filmi TRT2 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Amerikalı Amcam (My Uncle From America) filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Amerikalı Amcam filmi konusu nedir? Amerikalı Amcam filmi oyuncuları kimler?
Amerikalı Amcam filminin yönetmen koltuğunda Alain Resnais otururken filmin senaryosunu Jean Gruault kaleme aldı. Romantik, komedi dalında vizyona giren filmin süresi 2 saat 1 dakikadır. Peki, Amerikalı Amcam filmi konusu nedir? Amerikalı Amcam filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
AMERİKALI AMCAM FİLMİ KONUSU NEDİR?
Prof. Henri Laborit üç kişinin hayatları üzerine odaklanarak bir tartışmayı aydınlatmaya çalışıyor. Uzmanlık alanı olan davranışbilimlerindeki teorisine göre insanlar ve farelerin sosyal olarak aynı davranışları sergilediklerini söylemektedir. Bizzat hayatta kalmak, mücadele etmek ve depresif hallere girmek alanlarına dair. Ödül ve ceze kavramları her iki tarafta da eşit düzeyde işlemektedir. Birbirinden habersizce yaşamları kesişiveren üç kişinin hikayeleri de bu aşlan önemli veriler sunmaktadır. Üçünün yaşamları tahmin edilemeyecek boyutta birbirine karıştığında, bakalım hayat Prof. Laborit’yi haklı çıkaracak mıdır?
AMERİKALI AMCAM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Gerard Depardieu - Rene Ragueneau
Nicole Garcia - Janine Garnier
Roger Pierre - Jean Le Gall
Nelly Borgeaud - Arlette Le Gall
Pierre Arditi - Zambeaux
Gerard Darrieu - Leon Veerstrate
Marie Dubois - Therese Ragueneau
Philippe Laudenbacgh - Michel Aubert
AMERİKALI AMCAM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Amerikalı Amcam (My Uncle From America) filmi IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlenmiştir.
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