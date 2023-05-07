Yayınlanma: 07.05.2023 - 11:37

Güncelleme: 07.05.2023 - 11:37

Su Korucuları Geleceğin Beşlisi filminin yönetmen koltuğunda Şevki Es otururken filmin senaryosunu Deniz Coşkun kaleme aldı. Peki, Su Korucuları Geleceğin Beşlisi filmi konusu nedir? Su Korucuları Geleceğin Beşlisi filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

SU KORUCULARI GELECEĞİN BEŞLİSİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yaşanan bir kaza, beş yakın arkadaşın geleceğe ışınlanmasına neden olur. Gençler, gelecekte ciddi bir su kıtlığı yaşandığını görür. Eve dönmek için mücadele eden grup, bu sırada gelecekte yakın arkadaşlar edip, kısıtlı su kaynaklarını korumaya çalışır.

SU KORUCULARI GELECEĞİN BEŞLİSİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Çağla Naz Kargı

Gediz Cihangir Doğan

Behiç Burhanlıoğlu

Fatih Hürkan

Demir Saygı

Selen Gül

Ahmet Cüneyt Yalaz