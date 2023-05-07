Su Korucuları Geleceğin Beşlisi filmi konusu nedir? Su Korucuları Geleceğin Beşlisi filmi oyuncuları kimler?
Su Korucuları Geleceğin Beşlisi filmi FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Su Korucuları Geleceğin Beşlisi filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Peki, Su Korucuları Geleceğin Beşlisi filmi konusu nedir? Su Korucuları Geleceğin Beşlisi filmi oyuncuları kimler?
Su Korucuları Geleceğin Beşlisi filminin yönetmen koltuğunda Şevki Es otururken filmin senaryosunu Deniz Coşkun kaleme aldı. Peki, Su Korucuları Geleceğin Beşlisi filmi konusu nedir? Su Korucuları Geleceğin Beşlisi filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
SU KORUCULARI GELECEĞİN BEŞLİSİ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Yaşanan bir kaza, beş yakın arkadaşın geleceğe ışınlanmasına neden olur. Gençler, gelecekte ciddi bir su kıtlığı yaşandığını görür. Eve dönmek için mücadele eden grup, bu sırada gelecekte yakın arkadaşlar edip, kısıtlı su kaynaklarını korumaya çalışır.
SU KORUCULARI GELECEĞİN BEŞLİSİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Çağla Naz Kargı
Gediz Cihangir Doğan
Behiç Burhanlıoğlu
Fatih Hürkan
Demir Saygı
Selen Gül
Ahmet Cüneyt Yalaz
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