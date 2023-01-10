Amerikalı Kız filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2018 yılında vizyona giren Amerikalı Kız filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Amerikalı Kız filminin konusu ne? Amerikalı Kız filminin oyuncuları kim? Amerikalı Kız filminin IMDb puanı kaç?
Amerikalı Kız, yönetmenliğini Sinan Çetin ve Cemil Çetin'in, senaristliğini Armağan Çetin'in üstlendiği, 2018 yapımlı bir dram filmidir.
AMERİKALI KIZ FİLMİNİN KONUSU NE?
1970'ler Türkiye'sinde devrimci olmaya özenen idealleri uğruna kendi hayatlarından vazgeçebilecek üniversiteli bir grup genç, toplumu kurtarmak uğruna örgüt kurup idealist planlarını gerçekleştirmek için eylemlilik haline geçeceklerdir. En büyük eylemleri ise Amerikalılara ait bir binayı patlatmak olacaktır.
AMERİKALI KIZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Mehmet Aslan
Leelee Sobieski
Tunç Okan
Jeroen Krabbe
Doruk Çetin
Rüzgar Çetin
Melik Akkaya
AMERİKALI KIZ 3 FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Amerikalı Kız 3 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 1.6 olarak belirlenmiştir
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