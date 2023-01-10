Amerikalı Kız filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 10.01.2023 - 09:52

Güncelleme: 10.01.2023 - 09:52

Amerikalı Kız, yönetmenliğini Sinan Çetin ve Cemil Çetin'in, senaristliğini Armağan Çetin'in üstlendiği, 2018 yapımlı bir dram filmidir.

AMERİKALI KIZ FİLMİNİN KONUSU NE?

1970'ler Türkiye'sinde devrimci olmaya özenen idealleri uğruna kendi hayatlarından vazgeçebilecek üniversiteli bir grup genç, toplumu kurtarmak uğruna örgüt kurup idealist planlarını gerçekleştirmek için eylemlilik haline geçeceklerdir. En büyük eylemleri ise Amerikalılara ait bir binayı patlatmak olacaktır.

AMERİKALI KIZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mehmet Aslan

Leelee Sobieski

Tunç Okan

Jeroen Krabbe

Doruk Çetin

Rüzgar Çetin

Melik Akkaya

AMERİKALI KIZ 3 FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Amerikalı Kız 3 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 1.6 olarak belirlenmiştir