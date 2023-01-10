Tokatçı filminin konusu ne, oyuncuları kim? Tokatçı filmi nerede çekildi?

Yayınlanma: 10.01.2023 - 09:45

Güncelleme: 10.01.2023 - 09:45

Tokatçı, yönetmenliğini Natuk Baytan, senaristliğini Suphi Tekniker'in üstlendiği, 1983 yapımlı bir komedi filmidir.

TOKATÇI FİLMİNİN KONUSU NE?

Osman, köyün ağası olan Hasan Ağa'nın kızını sever. Hasan Ağa ise kızı için çok başlık parası ister. Bunun üzerine Osman İstanbul'a gider orada çoğu zaman aç kalarak başlık parasını biriktirir ancak köyüne dönerken yolda soyulur. Daha sonra Osman İstanbul'a tekrar gider ve tesadüfen asker arkadaşı Şevket'le karşılaşır. Şevket Osman'a tokatçılığı (soygunculuğu) öğretir. Osman çok para kazanır ve köye döner. Şevket'le birlikte bir plan hazırlayıp Hasan Ağa'yı da soyar.

TOKATÇI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal

Nazan Saatçi

Şevket Altuğ

Ali Şen

Ünal Gürel

TOKATÇI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İstanbul'un Sarıyer ilçesinin Reşitpaşa mahallesinde gerçekleştirilmiştir.

TOKATÇI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Tokatçı filminin IMDb puanı 10 7.7 üzerinden olarak belirlenmiştir.