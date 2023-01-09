Gizli Ajan filminin konusu ne, oyuncuları kim?
1936 yılında vizyona giren Gizli Ajan filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Gizli Ajan filminin konusu ne? Gizli Ajan filminin oyuncuları kim? Gizli Ajan filminin IMDb puanı kaç?
Gizli Ajan (Secret Agent), yönetmenliğini Alfred Hitchcock, senaristliğini Jesse Lasky Jr. ve William Somerset Maugham'ın üstlendiği, 1936 yapımlı bir polisiye filmidir.
GİZLİ AJAN FİLMİNİN KONUSU NE?
Üç İngiliz Ajanı, Birinci Dünya Savaşı sırasında gizemli bir Alman casusuna suikast düzenlemekle görevlendirildikten sonra, görevle ilgili vicdanlarıyla çatışınca kararsız hale gelirler.
GİZLİ AJAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
John Gielgud
Tom Helmore
John Gielgud
Madeleine Caroll
GİZLİ AJAN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Gizli Ajan filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlenmiştir.
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