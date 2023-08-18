Android Polis filminin konusu ne? Android Polis filminin oyuncuları kim?
Android Polis (Android Cop) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Android Polis filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Android Polis filminin konusu ne? Android Polis filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Android Polis filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Mark Atkins üstleniyor. Peki, Android Polis filminin konusu ne? Android Polis filminin oyuncuları kim?
ANDROİD POLİS FİLMİNİN KONUSU NE?
2045 yılında, bir L.A.P.D. dedektifi ve yeni Android ortağı, şehrin bilinmeyen bir hastalıkla boğuşan yasak bir bölümü olan Bölge'ye girer. Birlikte, herkesin hasta olmasının nedenini keşfederler ve hastalığı durdurmaya çalışırlar.
ANDROİD POLİS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Michael Jai White
Randy Wayne
Kadeem Hardison
Charles S. Dutton
Morgan Benoit
Jay Gillespie
Adrienne McQueen
Kaiwi Lyman
Marcus Shirock
Larissa Vereza
ANDROİD POLİS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Android Polis filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.3 olarak belirlendi.
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