Yayınlanma: 18.08.2023 - 11:00

Güncelleme: 18.08.2023 - 11:00

Android Polis filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Mark Atkins üstleniyor. Peki, Android Polis filminin konusu ne? Android Polis filminin oyuncuları kim?

ANDROİD POLİS FİLMİNİN KONUSU NE?

2045 yılında, bir L.A.P.D. dedektifi ve yeni Android ortağı, şehrin bilinmeyen bir hastalıkla boğuşan yasak bir bölümü olan Bölge'ye girer. Birlikte, herkesin hasta olmasının nedenini keşfederler ve hastalığı durdurmaya çalışırlar.

ANDROİD POLİS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Michael Jai White

Randy Wayne

Kadeem Hardison

Charles S. Dutton

Morgan Benoit

Jay Gillespie

Adrienne McQueen

Kaiwi Lyman

Marcus Shirock

Larissa Vereza

ANDROİD POLİS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Android Polis filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.3 olarak belirlendi.