Yayınlanma: 17.08.2023 - 10:09

Güncelleme: 17.08.2023 - 10:09

Kasırga 3 (Windstorm 3) filminin yönetmen koltuğunda Katja von Garnier oturuyor. Senaristliğini Willard Huyk ve Gloria Katz üstleniyor. Peki, Kasırga 3 filminin konusu ne? Kasırga 3 filminin oyuncuları kim?

KASIRGA FİLMİNİN KONUSU NE?

Mika bir gün çok sevdiği atı Kasırga'nın damgasını fark eder ve onun aslında Endülüs'teki bir at çiftliğinden getirildiğini öğrenir. Kasırga'nın kendini yalnız hissettiğinin farkında olan Mika, onu Endülüs'e, geldiği at çiftliğine götürmeye karar verir ve birlikte Almanya'dan Endülüs'e doğru yola çıkarlar.

KASIRGA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nicolette Krebitz

Jannis Niewöhner

Tilo Prückner

Hanna Binke

Cornelia Froboess

Martin Feifel

Lea van Acken

KASIRGA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kasırga 3 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6 olarak belirlendi.