Kasırga 3 filminin konusu ne? Kasırga 3 filminin oyuncuları kim?
Kasırga 3 (Ostwind 3: Aufbruch nach Ora) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kasırga 3 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kasırga 3 filminin konusu ne? Kasırga 3 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kasırga 3 (Windstorm 3) filminin yönetmen koltuğunda Katja von Garnier oturuyor. Senaristliğini Willard Huyk ve Gloria Katz üstleniyor. Peki, Kasırga 3 filminin konusu ne? Kasırga 3 filminin oyuncuları kim?
KASIRGA FİLMİNİN KONUSU NE?
Mika bir gün çok sevdiği atı Kasırga'nın damgasını fark eder ve onun aslında Endülüs'teki bir at çiftliğinden getirildiğini öğrenir. Kasırga'nın kendini yalnız hissettiğinin farkında olan Mika, onu Endülüs'e, geldiği at çiftliğine götürmeye karar verir ve birlikte Almanya'dan Endülüs'e doğru yola çıkarlar.
KASIRGA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Nicolette Krebitz
Jannis Niewöhner
Tilo Prückner
Hanna Binke
Cornelia Froboess
Martin Feifel
Lea van Acken
KASIRGA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kasırga 3 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ev sahibi, kredi notu raporu istedi
- Temassız ödeme 60 TL'yi buldu
- Grevler 'kale'ye de sıçradı
- Soylu'dan o isme 'son dakika' cezası
- Anıtkabir'in siluetine cami!
- En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
- Altın güne yükselişle başladı
- 'Zaman daraldı...'
- Sınıf tekrarı geri geliyor!
- Galatasaray'dan Beşiktaş açıklaması!