Yayınlanma: 18.08.2023 - 10:54

Güncelleme: 18.08.2023 - 10:54

Çin'e Yolculuk: Demir Maskenin Gizemi filminin yönetmen koltuğunda Oleg Stepchenko oturuyor. Senaristliğini Oleg Stepchenko, Dmitry Paltsev ve Alexey A. Petrukhin üstleniyor. Peki, Çin'e Yolculuk: Demir Maskenin Gizemi filminin konusu ne? Çin'e Yolculuk: Demir Maskenin Gizemi filminin oyuncuları kim?

DEMİR MASKENİN GİZEMİ FİLMİNİN KONUSU NE?

1700 başlarında geçen filmde Jonathan Green, (Jason Flemyng) Rusya'nın Uzak Doğu haritasını çıkarmak için bölgeye gider. Çin'e gitmeye zorlanan Green orada Ejderha Efendisi ve diğerleriyle yüzleşmek zorunda bırakılır. Demir maskeli Rus Çarı Londra Kulesi'nden bir Rus gemisine kaçar.

DEMİR MASKENİN GİZEMİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jackie Chan - Master

Arnold Schwarzenegger - James Hook

Xingtong Yao - Cheng Lan

Jason Flemyng - Jonathan Green

Yuri Kolokolnikov - Iron Mask / Peter The First

Charles Dance

Anna Churina - Miss Emma Dudley

Mengmeng Li - Li Hong

Alexey A. Petrukhin - Khoma

Christopher Fairbank - Grey

Aleksandr Oblasov

Igor Ogurtsov

Aleksey Ogurtsov

Vladimir Dolinskiy

Sergey Lobanov

Igor Kistol

Vilen Babichev

Ivan Kotik

Aleksandr Kovtunets

Charles Luu

Yakov Levda

Mark Luu

Lance Luu

Kseniya Petrukhina

Ruslan Bankovskiy

Gennady Gorbachev

Chayanit Chansangavej

Melody Peng

Paul Allica

Anthony Gavard

Barret Coates

Kyle Paul

Zhenwei Wang

Eric Tsang

Aleksey Çadov

Agnia Ditkovskyte

DEMİR MASKENİN GİZEMİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Çin'e Yolculuk: Demir Maskenin Gizemi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.7 olarak belirlendi.