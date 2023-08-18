Çin'e Yolculuk: Demir Maskenin Gizemi filminin konusu ne? Çin'e Yolculuk: Demir Maskenin Gizemi filminin oyuncuları kim?
Çin'e Yolculuk: Demir Maskenin Gizemi (Iron Mask) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Çin'e Yolculuk: Demir Maskenin Gizemi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Çin'e Yolculuk: Demir Maskenin Gizemi filminin konusu ne? Çin'e Yolculuk: Demir Maskenin Gizemi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Çin'e Yolculuk: Demir Maskenin Gizemi filminin yönetmen koltuğunda Oleg Stepchenko oturuyor. Senaristliğini Oleg Stepchenko, Dmitry Paltsev ve Alexey A. Petrukhin üstleniyor. Peki, Çin'e Yolculuk: Demir Maskenin Gizemi filminin konusu ne? Çin'e Yolculuk: Demir Maskenin Gizemi filminin oyuncuları kim?
DEMİR MASKENİN GİZEMİ FİLMİNİN KONUSU NE?
1700 başlarında geçen filmde Jonathan Green, (Jason Flemyng) Rusya'nın Uzak Doğu haritasını çıkarmak için bölgeye gider. Çin'e gitmeye zorlanan Green orada Ejderha Efendisi ve diğerleriyle yüzleşmek zorunda bırakılır. Demir maskeli Rus Çarı Londra Kulesi'nden bir Rus gemisine kaçar.
DEMİR MASKENİN GİZEMİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jackie Chan - Master
Arnold Schwarzenegger - James Hook
Xingtong Yao - Cheng Lan
Jason Flemyng - Jonathan Green
Yuri Kolokolnikov - Iron Mask / Peter The First
Charles Dance
Anna Churina - Miss Emma Dudley
Mengmeng Li - Li Hong
Alexey A. Petrukhin - Khoma
Christopher Fairbank - Grey
Aleksandr Oblasov
Igor Ogurtsov
Aleksey Ogurtsov
Vladimir Dolinskiy
Sergey Lobanov
Igor Kistol
Vilen Babichev
Ivan Kotik
Aleksandr Kovtunets
Charles Luu
Yakov Levda
Mark Luu
Lance Luu
Kseniya Petrukhina
Ruslan Bankovskiy
Gennady Gorbachev
Chayanit Chansangavej
Melody Peng
Paul Allica
Anthony Gavard
Barret Coates
Kyle Paul
Zhenwei Wang
Eric Tsang
Aleksey Çadov
Agnia Ditkovskyte
DEMİR MASKENİN GİZEMİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Çin'e Yolculuk: Demir Maskenin Gizemi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.7 olarak belirlendi.
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