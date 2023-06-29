Yayınlanma: 29.06.2023 - 12:08

Güncelleme: 29.06.2023 - 12:08

Uyanık Kardeşler filminin yönetmenliğini Hulki Saner üstlendi. 1974 yılında vizyona giren ve kadrosunda birbirinden ünlü oyuncuları barındıran Uyanık Kardeşler filminin türü komedidir. Peki, Uyanık Kardeşler filmi konusu nedir? Uyanık Kardeşler filmi oyuncuları kimler? Uyanık Kardeşler filmi nerede çekildi? İşte ayrıntılar...

UYANIK KARDEŞLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sevdikleri mesleği yapmak isteyen iki kardeşin babalarıyla yaşadığı problemler anlatılır. Hilmi Bey, iki oğlunun da mühendis olup fabrikasının başına geçmesini ister. Böylece yolunda gitmeyen ticari işlerinin düzeleceğine inanır. Ne var ki oğulları Doğan ve Erkan mühendis olmak istemez. Babalarından korktukları için bunu söylemeye de cesaret edemezler.

Hilmi Bey’i kandırarak mühendislik okuyoruz derler. Evlerinin garajında sahte bir çalışma ofisi hazırlarlar. Ancak bu ofiste gizlice Doğan futbolla, Erkan ise müzikle ilgilenir. Hilmi Bey oğullarının ders çalıştığına inansa da gerçekleri öğrenmesi uzun sürmez. Kendini kandıran çocuklarını evlatlıktan reddeder. Doğan ve Erkan ise mesleklerinde başarılı olup babalarının gönlünü almaya çalışacaklardır.

UYANIK KARDEŞLER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Müjdat Gezen

Kadir İnanır

Hulusi Kentmen

Arzu Okay

Leman Akçatepe

Selen Büke

UYANIK KARDEŞLER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Uyanık Kardeşler filmi İzmir'in Kordon ilçesinde çekilmiştir.

UYANIK KARDEŞLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Uyanık Kardeşler filmi IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlenmiştir.