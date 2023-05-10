Anneler ve Kızları filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Anneler ve Kızları filminin IMDb puanı kaç?
Anneler ve Kızları filmi tv ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında. Peki, Anneler ve Kızları filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Anneler ve Kızları filminin IMDb puanı kaç?
Anneler ve Kızları, yönetmenliğini Paul Duddridge ve Nigel Levy’nin, senaristliğini Paige Cameron’ın üstlendiği, 2016 yapımlı bir dram filmidir.
ANNELER VE KIZLARI FİLMİNİN KONUSU NE?
Filmde, fotoğrafçı Rigby Gray kendi objektifinden, farklı hikayelerle anne olmanın tüm gerçeklerini gözler önüne seriyor.
ANNELER VE KIZLARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Selma Blair
Luke Mitchell
Symmetry
ANNELER VE KIZLARI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Anneler ve Kızları filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.9 olarak belirlenmiştir.
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