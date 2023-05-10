Kader Postası filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Kader Postası filmi nerede çekildi?
Kader Postası filmi tv ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında. Peki, Kader Postası filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Kader Postası filmi nerede çekildi? Kader Postası filminin IMDb puanı kaç?
Kader Postası, yönetmenliğini ve senaristliğini Çiğdem Bozali ve Elif Akarsu Polat’ın üstlendiği, 2019 yapımlı bir dram filmidir.
KADER POSTASI FİLMİNİN KONUSU NE?
Kader Postası, küçük bir kasabada yaşayan Zeynep’in çocukluk ile başlayıp, ergenliğe ve oradan da yetişkinliğe uzanan hayat hikâyesini anlatıyor. Zeynep’in en yakın çocukluk arkadaşı Yusuf, ergenliğinde Zeynep’in ilk aşkına dönüşür. Yusuf’un kasabadan zamansız gidişiyle ikisinin yolları ayrılır. Bu ayrılık Zeynep’i yetişkinliğinde yalnız bir kadına dönüştürür. Zeynep, kaybettiği sevgiyi mahkûmlara yazdığı mektuplarda aramaya başlar ve bu mektuplar onu müebbet cezası almış bir mahkûma götürür.
KADER POSTASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Boncuk Yılmaz
Benian Dönmez
Şahin Ergüney
Rana Kayaçan
Koray Efe Yazgan
İdil Yade Kırnık
Baran Salman
Sedef Akalın
Tansel Öngel
Görkem Yeltan
KADER POSTASI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri Muğla'da gerçekleştirildi.
KADER POSTASI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Kader Postası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlenmiştir.
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