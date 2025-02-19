Yayınlanma: 19.02.2025 - 20:24

Güncelleme: 19.02.2025 - 20:24

Senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda Faruk Teber oturuyor. Annem Ankara’nın başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür paylaşıyor. Annem Ankara dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve son bölümde ne olduğu merak ediliyor. Peki, Annem Ankara dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Annem Ankara dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

ANNEM ANKARA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Annem Ankara dizisinin yeni bölümü 19 Şubat Çarşamba Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.

ANNEM ANKARA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Hasan’ın çocuklarının önünde göz altına alınması hem ailesi hem de kendisi için büyük bir yıkımdır. Yeni bir sayfa açmak istese de çocukların ve Zuhal’in yaşadığı bu son hayal kırıklığı ailesini zorlu bir mücadeleye sürükleyecektir. Suphi’nin ortalarda olmayışı Mesude’de büyük bir endişe yaratmıştır. Henüz birbirlerini yeni tanıyorken Suphi’nin fevri halleri, aralarında bir uçurum yaratmak üzeredir. Burak ve Ayça ilişkisi ise iyileşmesi zor bir yara almıştır. Zuhal, Hasan’ın yeni öğrendiği ihaneti ile darmadağın olmuşken bir yandan da çocuklarının baba özlemi ile mücadele eder. Hasan’ın bu kazadaki rolünün gerçekten ne olduğunu bilmek zorundadır. Çıktığı bu yolda Zuhal’i büyük bir sürpriz beklemektedir.

ANNEM ANKARA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Hasan, Zuhal’i karşısına almış yıllardır sakladığı sırrını paylaşmak üzeredir. Ortaya çıkacak olan bu yeni bilgi herkesin hayatını derinden sarsacak, derin yaralar açacaktır. Hasan’dan öğrendikleri ile tek başına baş edemeyen Zuhal’i sürpriz bir kader ortaklığı beklemektedir. Diğer taraftan evde de işler karışmış, Vahide Aysel’e geçmişte olan biten her şeyi anlatmak üzeredir. Çocuklarından iyiden iyiye uzak kalan Hasan son dönemlerde işlerinin de kötü gitmesiyle birlikte kendisini işine adayacaktır. Rıza’nın ise Hasan’la ilgili planları henüz bitmemiştir. Zuhal bir türlü aile sıcaklığına kavuşamayan Soydaşlı ailesini bir arada tutmak için var olan gücüyle çırpınmaktadır. Fakat bu kez de kaderin onlar için hiç beklenmedik bir planı vardır. Sıktıkça iyice ufalanan aile bağları geri dönülmez bir şekilde tuzla buz olacaktır.