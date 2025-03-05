Yayınlanma: 05.03.2025 - 21:40

Güncelleme: 05.03.2025 - 21:40

Senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda Faruk Teber oturuyor. Annem Ankara’nın başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür paylaşıyor. Annem Ankara dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve son bölümde ne olduğu merak ediliyor. Peki, Annem Ankara dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Annem Ankara dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

ANNEM ANKARA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Annem Ankara dizisinin yeni bölümü 5 Mart Çarşamba Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.

ANNEM ANKARA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Burak’ın sürpriz cezaevi ziyaretiyle, Zuhal ve Hasan o gün ofiste telefonu açanın Burak olduğunu anlamışlardır. Burak her şeyden habersizdir. Bu durumu öğrenirse çekeceği vicdan azabına engel olmak isteyen Zuhal ve Hasan, Burak’ın bu gerçeği öğrenmemesi için büyük bir savaş verecektir. Hasan ve Zuhal Burak’tan bunu saklayabilecek midir?

ANNEM ANKARA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Hasan’ın suçsuz olduğunu ortaya çıkarmak için çabalayan Zuhal’i şantiye şefinin polislere anlattıkları şoka uğratır. Tüm çabaları bu ifade ile boşa çıkmak üzeredir. Hasan’ın özgürlüğe kavuşması için umutlar azalmaktadır. Babasının yokluğuyla mücadele eden Başar’ı okulda da sancılı günler beklemektedir. Burak ile okulda uğradıkları kötü muamele ikisini de bezdirecektir. Burak’ın gittikçe artan öfkesi önünde ne var ne yoksa yakıp yıkmak üzeredir. Herkes Hasan’a sırtını dönmüşken çocukları için Zuhal’in ona destek olmaktan başka yapacak bir şeyi yoktur. Fakat günün sonunda öğrendikleri acı gerçek hem Zuhal’i hem de Hasan’ı çok daha kötü günlerin beklediğinin habercisidir.