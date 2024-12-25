Yayınlanma: 25.12.2024 - 22:03

Güncelleme: 25.12.2024 - 22:03

Annem Ankara dizisinin son bölümünde ne olduğu ve yeni bölümde neler olacağı dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Annem Ankara dizisinin yeni bölümünde ne olacak? Annem Ankara dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

ANNEM ANKARA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Nazan, Hasan’ın onu nikah masasında bırakması sonucu deliye dönmüş, soluğu Zuhal’in ekmek bayisinde almıştır. Hasan ve Zuhal’i baş başa görünce işler herkes açısından içinden çıkılmaz bir hal alır. Nazan silahını çekip ikiliye doğrultur. Silahını ateşler ve Zuhal’i vurur. Zuhal'in durumu kritiktir ve hastanede yaşam mücadelesi verir.

Ailesine yaşattığı acıları unutturmak isteyen Hasan, elinden tutup yeniden bir yuva kurmaya çalıştığı kadını bu defa hayatta tutmak zorundadır. Büyük oğlu Burak ise tek suçlunun babası Hasan olduğunu düşünmekte ve onu suçlamaktadır. Hasan’ın ailesiyle arasındaki yollar bir uçuruma döner.

ANNEM ANKARA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Bağış’ın mezarlıkta babasının elini tutması evde fırtınalar kopmasına sebep olur. Başar ve Bağış’ın babalarıyla birlikte yaşamak istemesi Zuhal’in büyük oğlu Burak’la olan ilişkisini sıkıntılı bir noktaya getirir. Hasan’ın eve yerleşmesi sadece Burak’ı değil ev sahibini de rahatsız eder. Üstelik ekmek bayisinde yaşanan olaylarla mahallelinin de rahatsız olduğunu söyleyen ev sahibi Zuhal’den gitmesini ister. Ancak Zuhal geri adım atmaz. Soydaşlı ailesinin sıkı sıkıya birbirine kenetleneceği anlarda Suphi ise bambaşka bir belanın içine düşer. Hayat, Suphi’nin gönlüne, hiç ummadığı yerden darbe vurur.