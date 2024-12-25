Yeni diziden final kararı... Yeni bölümüyle ekranlara veda edecek!
İzleyicisi ile 5 Aralık'ta buluşan dizi beklenen reytingleri alamadı ve yayımlanacak olan yeni bölümü ile ekranlara veda edecek.
ATV'nin yeni dizisi Holding 4. bölümü ile ekranlara veda edecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi yeni bölümüyle final yapacak.
Holding ilk bölümünde 2,83 reyting, ikinci bölümünde 2,16 yaparken son bölümünde de 2 reyting bareminin altında kaldı.
Barış Yöş imzalı dizi dünya serbest dalış rekortmeni genç bir kadının ülkenin en büyük holdinglerinden birinin yönetimini eline almasını konu ediniyor.
Tuğba Sunguroğlu, Erdal Özyağcılar, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ, Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Şebnem Hassanisoughi, Kayra Şenocak, Ali İl, Gün Koper ve Macit Koper gibi isimleri birleştiren dizi 26 Aralık tarihinde ekranlara gelecek olan 4. bölümüyle final yapacak.
Etiketler: #holding #final #ATV #yeni dizi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Asgari ücret' yanıtı sonrası gözaltına alındı
- Özgür Özel'den grev çağrısı!
- Erdoğan'dan açlık sınırına sadakat!
- Açıklanan asgari ücrete tepki yağdı!
- ORC Araştırma 2024'ün son anketini açıkladı
- Oytun Erbaş'ın 'asgari ücret' yorumu pes dedirtti
- AKP’nin 2025 planı ne?
- Bakan Işıkhan asgari ücreti böyle duyurdu!
- TÜRK-İŞ asgari ücret komisyonundan çekildi
- AKP'den asgari ücrete ilk tepki!