Yeni diziden final kararı... Yeni bölümüyle ekranlara veda edecek!

Yayınlanma: 25.12.2024 - 20:50

Güncelleme: 25.12.2024 - 20:50

ATV'nin yeni dizisi Holding 4. bölümü ile ekranlara veda edecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi yeni bölümüyle final yapacak.

Holding ilk bölümünde 2,83 reyting, ikinci bölümünde 2,16 yaparken son bölümünde de 2 reyting bareminin altında kaldı.

Barış Yöş imzalı dizi dünya serbest dalış rekortmeni genç bir kadının ülkenin en büyük holdinglerinden birinin yönetimini eline almasını konu ediniyor.

Tuğba Sunguroğlu, Erdal Özyağcılar, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ, Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Şebnem Hassanisoughi, Kayra Şenocak, Ali İl, Gün Koper ve Macit Koper gibi isimleri birleştiren dizi 26 Aralık tarihinde ekranlara gelecek olan 4. bölümüyle final yapacak.