Yeni diziden final kararı... Yeni bölümüyle ekranlara veda edecek!

İzleyicisi ile 5 Aralık'ta buluşan dizi beklenen reytingleri alamadı ve yayımlanacak olan yeni bölümü ile ekranlara veda edecek.

Yeni diziden final kararı... Yeni bölümüyle ekranlara veda edecek!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.12.2024 - 20:50

ATV'nin yeni dizisi Holding 4. bölümü ile ekranlara veda edecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi yeni bölümüyle final yapacak.

Holding ilk bölümünde 2,83 reyting, ikinci bölümünde 2,16 yaparken son bölümünde de 2 reyting bareminin altında kaldı. 

Barış Yöş imzalı dizi dünya serbest dalış rekortmeni genç bir kadının ülkenin en büyük holdinglerinden birinin yönetimini eline almasını konu ediniyor.

Tuğba Sunguroğlu, Erdal Özyağcılar, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ, Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Şebnem Hassanisoughi, Kayra Şenocak, Ali İl, Gün Koper ve Macit Koper gibi isimleri birleştiren dizi 26 Aralık tarihinde ekranlara gelecek olan 4. bölümüyle final yapacak.


Etiketler: #holding #final #ATV #yeni dizi

İlgili Haberler

Rekor kırdı ceketi aldı... MasterChef'te finale geri sayım başladı!

Rekor kırdı ceketi aldı... MasterChef'te finale geri sayım başladı!
Reytingler beklentinin altında kaldı: ‘Yalı Çapkını’nın final tarihi belli oldu!

Reytingler beklentinin altında kaldı: ‘Yalı Çapkını’nın final tarihi belli oldu!
Bugün ekranlara veda ediyor... Final bölümünde neler olacak?

Bugün ekranlara veda ediyor... Final bölümünde neler olacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler