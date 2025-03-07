Kanal D'den şaşırtan 'final' kararı: 'Annem Ankara' reyting kurbanı oldu
Kanal D'de izleyicilerle buluşan 'Annem Ankara' dizisi için reyting ölçümlerindeki düşüş nedeniyle final kararı alındı. İşte ayrıntılar...
Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün başrolleri paylaştığı "Annem Ankara" dizisi için final kararı alındı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kanal D'de ekranlara gelen dizi, 15. bölümüyle yayın hayatını noktalayacak.
REYTİNG KURBANI OLDU
Gerçek bir hayat hikâyesinden uyarlanan "Annem Ankara" dizisi yayın hayatına 20 Kasım 2024 tarihinde başladı.
İlk bölümünde 5,03 reytingle gerçekleştiren, ikinci bölümünde iki puanlık sıçramaya imza atan dizi, sonrasında düşüş trendine girdi.
Etiketler: #Annem Ankara #Kanal D
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