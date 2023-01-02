Aranıyor filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2008 yılında vizyona giren Aranıyor filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Aranıyor filminin konusu ne? Aranıyor filminin oyuncuları kim? Aranıyor filminin IMDb puanı kaç?
Aranıyor (Wanted), yönetmenliğini Timur Bekmambetov, senaristliğini Mark Millar ve Michael Brandt'in üstlendiği, 2008 yapımlı bir aksiyon filmidir.
ARANIYOR FİLMİNİN KONUSU NE?
Wesley Gibson, öldürülen babasının gizli bir suikastçı birliğinden olduğunu öğrendiğinde doğuştan gelen öldürme becerilerini bileyerek intikam meleğine dönüşür.
ARANIYOR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Angelina Jolie
James McAvoy
Morgan Freeman
Common
Thomas Kretschmann
Terence Stamp
ARANIYOR FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Aranıyor filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlenmiştir.
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