"Benden Ne Olur?" filminin oyuncuları kim, konusu ne?
Benden Ne Olur?, yönetmenliğini Murat Şenöy'ün, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Kerem Çatay'ın üstlendiği, senaryosunu Aslı Kızmaz ve Müge Öztürk'ün yazdığı Türk romantik komedi filmi. "Benden Ne Olur?" filminin oyuncuları kim, konusu ne?
"Benden Ne Olur?" filmi 14 Ocak 2022 tarihinde vizyona girdi. Şimdi tv seyircisi ile buluşmaya hazırlanan film yılbaşı gecesi TV'de ilk kez ekrana gelecek.
"BENDEN NE OLUR?" FİLMİNİN OYUNCULARI KİM
Hazal Kaya - Sertab Bal
Onur Tuna - Soner Güler
Enis Arıkan - Enis Arıkan
Nur Fettahoğlu - Harika Bal
Selin Şekerci - Masal
Cem Belevi - Efe
Tarık Papuççuoğlu - Haydar
Elçin Afacan - Gamze
Ayşenur Yazıcı - Güzin Bal
Vahdet Çakar - Ali Bal
"BENDEN NE OLUR?" FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Sertab Bal, istediği şeyler hakkında sürekli fikir değiştiren, çevresinin kendisinden beklediği düzenli hayatı bir türlü olduramayan, kimlik arayışında olan bir kadındır. Onun hayatı, bir gün yanlışlıkla ablası Harika'nın evini yakmasıyla bambaşka bir hal alır. Bir anda evsiz ve parasız kalan Sertab, ablasının söylediği "Senden hiçbir şey olmaz" sözlerinin üzerine, "Benden ne olur herkese göstereceğim" diye kendisine söz verir. Yaşadığı kırılma sonrası hayatını düzene sokmak için harereke geçen Sertab'ın ünlü oyuncu Soner ile ilişkisi planlarının alt üst olmasına neden olur...
BENDEN NE OLUR? FİLMİNİN IMDB PUNI KAÇ?
Benden Ne Olur? filminin IMDb punı 4.7'dir.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan buldozer gibi ezip geçer'
- Saldırının ardından MHP'de sessizlik!
- Restoranda patlama: Çok sayıda ölü var!
- Ülkü Ocakları'nın eski başkanı öldürüldü
- Pastadan tarih çıktı!
- İmamoğlu'na 'siyasi yasak' isteyen savcıya yeni görev
- 'Doğalgaza indirim' açıklaması
- Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz ziyaret!
- İzmir'de inşaattaki vinç koptu
- Kılıçdaroğlu'ndan öldürülen Ateş için açıklama