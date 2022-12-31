"Benden Ne Olur?" filminin oyuncuları kim, konusu ne?

31 Aralık 2022 Cumartesi, 10:05

"Benden Ne Olur?" filmi 14 Ocak 2022 tarihinde vizyona girdi. Şimdi tv seyircisi ile buluşmaya hazırlanan film yılbaşı gecesi TV'de ilk kez ekrana gelecek.

"BENDEN NE OLUR?" FİLMİNİN OYUNCULARI KİM

Hazal Kaya - Sertab Bal

Onur Tuna - Soner Güler

Enis Arıkan - Enis Arıkan

Nur Fettahoğlu - Harika Bal

Selin Şekerci - Masal

Cem Belevi - Efe

Tarık Papuççuoğlu - Haydar

Elçin Afacan - Gamze

Ayşenur Yazıcı - Güzin Bal

Vahdet Çakar - Ali Bal

"BENDEN NE OLUR?" FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Sertab Bal, istediği şeyler hakkında sürekli fikir değiştiren, çevresinin kendisinden beklediği düzenli hayatı bir türlü olduramayan, kimlik arayışında olan bir kadındır. Onun hayatı, bir gün yanlışlıkla ablası Harika'nın evini yakmasıyla bambaşka bir hal alır. Bir anda evsiz ve parasız kalan Sertab, ablasının söylediği "Senden hiçbir şey olmaz" sözlerinin üzerine, "Benden ne olur herkese göstereceğim" diye kendisine söz verir. Yaşadığı kırılma sonrası hayatını düzene sokmak için harereke geçen Sertab'ın ünlü oyuncu Soner ile ilişkisi planlarının alt üst olmasına neden olur...

BENDEN NE OLUR? FİLMİNİN IMDB PUNI KAÇ?

Benden Ne Olur? filminin IMDb punı 4.7'dir.