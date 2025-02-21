Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde ne olacak?
Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde ne olacak?
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın 702. bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...
ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
Arka Sokaklar’ın merakla beklenen yeni bölümü 21 Şubat Cuma günü Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.
ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?
Hamile bir kadın, küçük bir kız çocuğu ve o gün tesadüfen orada olan diğer masumlar… Kontrolden çıkan bir banka soygunu sonrasında rehin alınan bu insanların hayatları namlunun ucundadır. Onları kurtarmak için soluksuz bir operasyon başlar. Diğer yandan Nazike yeni evlendiği eşiyle yurtdışına balayına çıkar. Dönüşlerinde herkesi bir sürpriz beklemektedir
Etiketler: #Arka Sokaklar #yeni bölüm #Kanal D
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