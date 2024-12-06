Arka Sokaklar'ın Murat Komiser'i Uğur Pektaş'tan Survivor itirafı: Bilerek sakatlandım!

Yayınlanma: 06.12.2024 - 12:00

Güncelleme: 06.12.2024 - 12:00

Arka Sokaklar'da canlandırdığı Murat Komiser karakteri ile hafızalara kazınan Uğur Pektaş, aynı zamanda Survivor 2005 şampiyonu olmuştu. Survivor'a 2005 yılında katıldıktan sonra birinci olan Pektaş, 2020 yılında yeniden yarışmaya katılmıştı. Ancak bu kez kısa bir Survivor macerası geçiren Pektaş, yarışma sırasında yaşadıklarıyla ilgili beklenmedik bir itirafta bulundu.







"BİLEREK SAKATLANDIM"

Survivor 2020'de dizinden sakatlanan Pektaş, o dönemde bilerek sakatlandığını açıkladı. Tercüman'dan Arif Hür'e verdiği röportajda, yarışmaya katılmadan önce oğlu ile vedalaşırken yaşadığı duygusal anları anlattı.

Pektaş, Dominik'e gitmeden önce oğlu ağlayarak kendisini bırakmak istemedi. Bu durumun ardından, "Bütün hücrelerime sakatlanmam gerekiyor, emrini verdim. Ve sakatlanıp oğluma döndüm." diyerek sakatlanma kararını aldığını söyledi.

Uğur Pektaş, Arka Sokaklar dizisinde tanışdığı rol arkadaşı Gamze Özçelik'le evlenmişti, çiftin Murathan ismini verdikleri bir oğulları var.