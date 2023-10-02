Mahalleden Arkadaşlar filminin konusu ne? Mahalleden Arkadaşlar filminin oyuncuları kim?
Mahalleden Arkadaşlar filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Mahalleden Arkadaşlar filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Mahalleden Arkadaşlar filminin konusu ne? Mahalleden Arkadaşlar filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Mahalleden Arkadaşlar filminin yönetmenliğini ve senaristliğini ise Selçuk Aydemir üstleniyor. Peki, Mahalleden Arkadaşlar filminin konusu ne? Mahalleden Arkadaşlar filminin oyuncuları kim?
MAHALLEDEN ARKADAŞLAR FİLMİNİN KONUSU NE?
2015 yılında Selçuk Aydemir'in aynı isimli kitabından uyarlanan "Mahalleden Arkadaşlar", zıpır bir çocuğun gözünden 90'lı yılların başındaki bir mahallenin ortamını ele almaktadır.
MAHALLEDEN ARKADAŞLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Nurgül Yeşilçay
Alper Kul
Murat Akkoyunlu
Esat Polat Güler
Şahin Kendirci
Yılmaz Gruda
MAHALLEDEN ARKADAŞLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Mahalleden Arkadaşlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.8 olarak belirlendi.
Player Alanı
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Çatışma anı ortaya çıktı!
- 'Uyarıyorum, o görüntüleri silsinler'
- İşte İçişleri Bakanlığı önündeki patlama anı!
- Saldırının ardından Bakan Yerlikaya'yı sorumlu gösterdi
- Fatih Altaylı'dan Dilan Polat ve Engin Polat'a teşekkür
- Soylu'ya yakın Ebabil Harekatı'ndan ilginç paylaşım
- Saldırı öncesi gaspedip öldürmüşler
- Özgür Özel'den 'istifa' açıklaması
- Uzman çavuşlar kadınları taciz etti iddiası!
- Meclis açıldı, Erdoğan'dan 'davet' geldi