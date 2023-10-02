Mahalleden Arkadaşlar filminin konusu ne? Mahalleden Arkadaşlar filminin oyuncuları kim?

Mahalleden Arkadaşlar filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Mahalleden Arkadaşlar filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Mahalleden Arkadaşlar filminin konusu ne? Mahalleden Arkadaşlar filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2023 - 09:53
Mahalleden Arkadaşlar filminin konusu ne? Mahalleden Arkadaşlar filminin oyuncuları kim?
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Mahalleden Arkadaşlar filminin yönetmenliğini ve senaristliğini ise Selçuk Aydemir üstleniyor. Peki, Mahalleden Arkadaşlar filminin konusu ne? Mahalleden Arkadaşlar filminin oyuncuları kim? 

MAHALLEDEN ARKADAŞLAR FİLMİNİN KONUSU NE?

2015 yılında Selçuk Aydemir'in aynı isimli kitabından uyarlanan "Mahalleden Arkadaşlar", zıpır bir çocuğun gözünden 90'lı yılların başındaki bir mahallenin ortamını ele almaktadır.

MAHALLEDEN ARKADAŞLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nurgül Yeşilçay

Alper Kul

Murat Akkoyunlu

Esat Polat Güler

Şahin Kendirci

Yılmaz Gruda

MAHALLEDEN ARKADAŞLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Mahalleden Arkadaşlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.8 olarak belirlendi.


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Mahalleden Arkadaşlar konusu nedir?

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