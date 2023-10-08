Yayınlanma: 08.10.2023 - 17:16

Güncelleme: 08.10.2023 - 17:16

Louis Wain'in Renkli Dünyası filminin yönetmen koltuğunda Will Sharpe oturuyor. Senaristliğini Will Sharpe ve Simon Stephenson üstleniyor. Peki, Louis Wain'in Renkli Dünyası filminin konusu ne, oyuncuları kim? Louis Wain'in Renkli Dünyası filmi uyarlama mı?

LOUIS WAIN'IN RENKLİ DÜNYASI FİLMİNİN KONUSU NE?

Ressam Wain, 10 yaşına kadar ailesi tarafından okula gönderilmemiş; sürekli evden kaçıp Londra’da gezmesi ile tanınan biridir. Hayatının ilerleyen dönemlerinde West London School of Art'a kaydolan Wain’in yaşamı o günden itibaren sadece sanata odaklı olmuştur. Hayatı düzene giren Wain, eşi Emily ile severek, mutlu bir evlilik yapmıştır ancak mutlu evlilikleri Emily’nin meme kanserine yakalanıp, hayatını kaybetmesi ile son bulur. Hayvansever bir ressam olan Wain, dönemin önemli sanatçılarından olsa da; ekonomik olarak hiçbir zaman çok da rahat olmamıştır. Yaşamının ilerleyen döneminde şizofren teşhisi konulan Wain, bir akıl hastanesine yatırılmıştır.

LOUIS WAIN'IN RENKLİ DÜNYASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Benedict Cumberbatch

Claire Foy

Andrea Riseborough

Toby Jones

Stacy Martin

Julian Barratt

Adeel Akhtar

Hayley Squires

Sophia Di Martino

Sharon Rooney

Aimee Lou Wood

Phoebe Nicholls

Asim Chaudhry

Taika Waititi

Crystal Clarke

Richard Ayoade

Dorothy Atkinson

Nick Cave

Olivia Colman

Jamie Demetriou

Stewart Scudamore

Daniel Rigby

Fehinti Balogun

Siobhan McSweeney

LOUIS WAIN'IN RENKLİ DÜNYASI FİLMİ UYARLAMA MI?

Louis Wain'in Renkli Dünyası, 1860- 1939 yılları arasında yaşayan ve çizdiği büyük gözlü kediler ile tanınan İngiliz ressam Louis Wain‘in hayatını konu alıyor.

LOUIS WAIN'IN RENKLİ DÜNYASI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Louis Wain'in Renkli Dünyası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.