Louis Wain'in Renkli Dünyası filminin konusu ne, oyuncuları kim? Louis Wain'in Renkli Dünyası filmi uyarlama mı?
Louis Wain'in Renkli Dünyası (The Electrical Life of Louis Wain) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Louis Wain'in Renkli Dünyası filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Louis Wain'in Renkli Dünyası filminin konusu ne, oyuncuları kim? Louis Wain'in Renkli Dünyası filmi uyarlama mı? İşte ayrıntılar...
Louis Wain'in Renkli Dünyası filminin yönetmen koltuğunda Will Sharpe oturuyor. Senaristliğini Will Sharpe ve Simon Stephenson üstleniyor. Peki, Louis Wain'in Renkli Dünyası filminin konusu ne, oyuncuları kim? Louis Wain'in Renkli Dünyası filmi uyarlama mı?
LOUIS WAIN'IN RENKLİ DÜNYASI FİLMİNİN KONUSU NE?
Ressam Wain, 10 yaşına kadar ailesi tarafından okula gönderilmemiş; sürekli evden kaçıp Londra’da gezmesi ile tanınan biridir. Hayatının ilerleyen dönemlerinde West London School of Art'a kaydolan Wain’in yaşamı o günden itibaren sadece sanata odaklı olmuştur. Hayatı düzene giren Wain, eşi Emily ile severek, mutlu bir evlilik yapmıştır ancak mutlu evlilikleri Emily’nin meme kanserine yakalanıp, hayatını kaybetmesi ile son bulur. Hayvansever bir ressam olan Wain, dönemin önemli sanatçılarından olsa da; ekonomik olarak hiçbir zaman çok da rahat olmamıştır. Yaşamının ilerleyen döneminde şizofren teşhisi konulan Wain, bir akıl hastanesine yatırılmıştır.
LOUIS WAIN'IN RENKLİ DÜNYASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Benedict Cumberbatch
Claire Foy
Andrea Riseborough
Toby Jones
Stacy Martin
Julian Barratt
Adeel Akhtar
Hayley Squires
Sophia Di Martino
Sharon Rooney
Aimee Lou Wood
Phoebe Nicholls
Asim Chaudhry
Taika Waititi
Crystal Clarke
Richard Ayoade
Dorothy Atkinson
Nick Cave
Olivia Colman
Jamie Demetriou
Stewart Scudamore
Daniel Rigby
Fehinti Balogun
Siobhan McSweeney
LOUIS WAIN'IN RENKLİ DÜNYASI FİLMİ UYARLAMA MI?
Louis Wain'in Renkli Dünyası, 1860- 1939 yılları arasında yaşayan ve çizdiği büyük gözlü kediler ile tanınan İngiliz ressam Louis Wain‘in hayatını konu alıyor.
LOUIS WAIN'IN RENKLİ DÜNYASI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Louis Wain'in Renkli Dünyası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.
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