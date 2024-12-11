Hain filminin konusu ne, oyuncuları kim? Hain filmi ne zaman vizyona girecek?
Hain filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Hain filminin konusu ne, oyuncuları kim? Hain filmi ne zaman vizyona girecek?
Berke Üzrek imzalı Hain filminin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Filmin ne zaman vizyona gireceği merak ediliyor. Peki, Hain filminin konusu ne, oyuncuları kim? Hain filmi ne zaman vizyona girecek? İşte ayrıntılar...
HAİN FİLMİNİN KONUSU NE?
Hain, teşkilatın en yetenekli ajanlarından birinin mücadelesini konu ediyor. Vatansever bir istihbarat memuru, teşkilatın içine sızan bir örgütün izini sürmekle görevlendirilir. Görevini başarıyla yerine getirebilmek için çalışan adam, sonunda bir fırsatını yakalayıp, uluslararası “gizli örgütün” içine sızmayı başarır.
HAİN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Haldun Dormen
Mustafa Alabora
Erkan Petekkaya
Yurdaer Okur
Ali Düşenkalkar
Ümit Çırak
Engin Benli
Meltem Beydilli
Zeynep Şarlıgil
Elif Bilgetekin
HAİN FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
13 Aralık 2024 tarihinde beyazperdedeki yerini alacak.
Etiketler: #Hain Film #konusu nedir?
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