Yayınlanma: 11.12.2024 - 22:16

Güncelleme: 11.12.2024 - 22:16

Berke Üzrek imzalı Hain filminin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Filmin ne zaman vizyona gireceği merak ediliyor. Peki, Hain filminin konusu ne, oyuncuları kim? Hain filmi ne zaman vizyona girecek? İşte ayrıntılar...

HAİN FİLMİNİN KONUSU NE?

Hain, teşkilatın en yetenekli ajanlarından birinin mücadelesini konu ediyor. Vatansever bir istihbarat memuru, teşkilatın içine sızan bir örgütün izini sürmekle görevlendirilir. Görevini başarıyla yerine getirebilmek için çalışan adam, sonunda bir fırsatını yakalayıp, uluslararası “gizli örgütün” içine sızmayı başarır.

HAİN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Haldun Dormen

Mustafa Alabora

Erkan Petekkaya

Yurdaer Okur

Ali Düşenkalkar

Ümit Çırak

Engin Benli

Meltem Beydilli

Zeynep Şarlıgil

Elif Bilgetekin

HAİN FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

13 Aralık 2024 tarihinde beyazperdedeki yerini alacak.