Mumya: Ejder İmparatoru’nun Mezarı filminin konusu ne? Mumya: Ejder İmparatoru’nun Mezarı filminin oyuncuları kim?
Mumya: Ejder İmparatoru’nun Mezarı (The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Mumya: Ejder İmparatoru’nun Mezarı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Mumya: Ejder İmparatoru’nun Mezarı filminin konusu ne? Mumya: Ejder İmparatoru’nun Mezarı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Mumya: Ejder İmparatoru’nun Mezarı filminin yönetmen koltuğunda Rob Cohen oturuyor. Filmin senaristliğini Alfred Gough, Miles Millar üstleniyor. Peki, Mumya: Ejder İmparatoru’nun Mezarı filminin konusu ne? Mumya: Ejder İmparatoru’nun Mezarı filminin oyuncuları kim?
EJDER İMPARATORU'NUN MEZARI FİLMİNİN KONUSU NE?
Stephen Sommers, büyük ticari başarı yakalayan Mumya serilerinden artık sıkılmış olmalı ki 2008 model Mumya'da bayrağı Rob Cohen'e devrediyor. İkinci film 'The Mummy Returns'ten 10 yıl sonrasında geçen 'Mumya: Ejder İmparatoru’nun Mezarı'nda O’Connell ailesi bu kez iki bin yıllık uykusundan uyanan dehşetli Ejder İmparatoru’nun mumyasıyla baş etmeye çalışıyor. Ejder İmparatoru Han’ı yenmenin tek yolu, imparatorun düşmanlarından oluşan, Çin Seddi’nin yapımı sırasında enkaz altında kalan acımasız orduyu canlandırıp savaşmaktır. Brendan Fraser’ı üçüncü kez Rick O’Connell rolünde gördüğümüz filmde, Rachel Weisz’ın yerini Mario Bello alırken olaylar 10 yıl sonrasında geçtiği için 20 yaşındaki Alex rolüne de Luke Ford getirilmiş. Yine bol bol entrika, hayaletler, kovalamacalarla kotarılan 2008 versiyon Mumya da artık alameti farikası olmuş sahneleriyle izleyiciye seyirlik bir pop-corn sineması vaadediyor.
EJDER İMPARATORU'NUN MEZARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Brendan Fraser - Rick O'Connell
Jet Li - Imperador Han
Maria Bello - Evelyn O'Connell
John Hannah - Jonathan Carnahan
Michelle Yeoh - Zi Yuan
Luke Ford - Alex O'Connell
Isabella Leong - Lin
Anthony Wong Chau-Sang - General Yang
EJDER İMPARATORU'NUN MEZARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Mumya: Ejder İmparatoru’nun Mezarı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.
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