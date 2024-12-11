Enigma filminin konusu ne? Enigma filminin oyuncuları kim?
Enigma (The Imitation Game) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Enigma filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Enigma filminin konusu ne? Enigma filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Enigma filminin yönetmen koltuğunda Morten Tyldum oturuyor. Filmin senaristliğini Graham Moore üstleniyor. Peki, Enigma filminin konusu ne? Enigma filminin oyuncuları kim?
ENIGMA FİLMİNİN KONUSU NE?
II. Dünya Savaşı Nazi Almanyası'nın hâkimiyetinde birden çok cephede çok çetin biçimde devam etmektedir. İngiliz İstihbaratı tüm yoğun çabalarına ve yüzlerce kişiyi çalıştırmasına rağmen Almanların kullandığı Enigma şifreleme sistemini çözmeyi başaramamıştır. Almanların çok gizli bir biçimde şifrelediği bu yazışmalar, İngilizlere ve müttefiklerine çok ağır kayıplara mal olmuştur. Çözüm olarak İngiliz hükümeti Deniz Kuvvetleri Komutanlığı çatısı altında ülkenin en iyi şifre çözen beyinlerini ve kriptoloji uzmanlarını toplar. Bu isimlerden biri de farklı çalışmalarıyla tanınan ve kendi yöntemlerinden ödün vermeyen genç profesör Alan Turing'dir. Turing'in ekibe katılması dengeleri alt üst edecek ama o güne kadar hiç denememiş büyük çaplı bir girişimin de kapısını aralayacaktır.
ENIGMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Benedict Cumberbatch - Alan Turing
Keira Knightley - Joan Clarke
Matthew Goode - Hugh Alexander
Mark Strong - Stewart Menzies
Rory Kinnear - Detective Robert Knock
Charles Dance - Commander Denniston
Allen Leech - John Cairncross
Matthew Beard - Peter Hilton
Alex Lawther - Genç Alan Turing
Tuppence Middleton - Helen
Jack Bannon - Christopher Morcom
Victoria Wicks - Joan'ın annesi
James Northcote - Jack Good
Tom Goodman-Hill - Sergeant Staehl
ENIGMA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Enigma filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.
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