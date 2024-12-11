Yayınlanma: 11.12.2024 - 18:26

Güncelleme: 11.12.2024 - 18:26

Enigma filminin yönetmen koltuğunda Morten Tyldum oturuyor. Filmin senaristliğini Graham Moore üstleniyor. Peki, Enigma filminin konusu ne? Enigma filminin oyuncuları kim?

ENIGMA FİLMİNİN KONUSU NE?

II. Dünya Savaşı Nazi Almanyası'nın hâkimiyetinde birden çok cephede çok çetin biçimde devam etmektedir. İngiliz İstihbaratı tüm yoğun çabalarına ve yüzlerce kişiyi çalıştırmasına rağmen Almanların kullandığı Enigma şifreleme sistemini çözmeyi başaramamıştır. Almanların çok gizli bir biçimde şifrelediği bu yazışmalar, İngilizlere ve müttefiklerine çok ağır kayıplara mal olmuştur. Çözüm olarak İngiliz hükümeti Deniz Kuvvetleri Komutanlığı çatısı altında ülkenin en iyi şifre çözen beyinlerini ve kriptoloji uzmanlarını toplar. Bu isimlerden biri de farklı çalışmalarıyla tanınan ve kendi yöntemlerinden ödün vermeyen genç profesör Alan Turing'dir. Turing'in ekibe katılması dengeleri alt üst edecek ama o güne kadar hiç denememiş büyük çaplı bir girişimin de kapısını aralayacaktır.

ENIGMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Benedict Cumberbatch - Alan Turing

Keira Knightley - Joan Clarke

Matthew Goode - Hugh Alexander

Mark Strong - Stewart Menzies

Rory Kinnear - Detective Robert Knock

Charles Dance - Commander Denniston

Allen Leech - John Cairncross

Matthew Beard - Peter Hilton

Alex Lawther - Genç Alan Turing

Tuppence Middleton - Helen

Jack Bannon - Christopher Morcom

Victoria Wicks - Joan'ın annesi

James Northcote - Jack Good

Tom Goodman-Hill - Sergeant Staehl

ENIGMA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Enigma filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.