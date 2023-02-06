ATV dizisinde Oktay Kaynarca depremi! Seyirciler isyanda

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 09:56

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 10:46

Oktay Kaynarca'nın başrol oyuncusu olduğu ''Ben bu cihana sığmazam'' dizisinde seyircileri isyan ettiren sahne sosyal medyada olay oldu.

Oktay Kaynarca'nın Ben bu cihana sığmazam dizisinden, yurt dışı bağlantılı bir dijital diziden teklif aldığı ve bu neden ile projeden ayrılacağı iddia ediliyordu.

Oktay Kaynarca tarafından henüz bir açıklama yapılmış değil.

ÖLEREK VEDA EDECEĞİ İDDİA EDİLİYOR

Oktay Kaynarca'nın diziye ölerek veda edeceği öne sürülüyor.

Oktay Kaynarca'nın vurulduğu sahneden ilk fotoğraf geldi. İşte o fotoğraf!

YENİ BÖLÜMLERDE HER ŞEY BELLİ OLACAK

ATV ekranlarında yayınlanan ''Ben bu cihana sığmazam'' dizisinin 7 Şubat tarihinde yayınlanacak olan 20. bölümde Oktay Kaynarca'nın diziye veda edip etmeyeceği seyirciler merak ediliyor. Sorunun cevabı, yayınlanacak yeni bölümde belli olacak. Oktay Kaynarca'nın dijital bir platform yayınlanacak olan yurt dışı bağlantılı bir proje için teklif aldığı ve "hayır" diyemediği iddia edilmişti.

Bu iddia üzerine Oktay Kaynarca'nın hayranları sosyal medyadan ATV yönetimi ve Oktay Kaynarca'ya isyan ediyor.