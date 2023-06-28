Av Mevsimi filmi konusu nedir? Av Mevsimi filmi oyuncuları kimler?
Av Mevsimi filmi TRT2 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Av Mevsimi filminin konusunu, nerede çekildiğini ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Av Mevsimi filmi konusu nedir? Av Mevsimi filmi oyuncuları kimler?
Av Mevsimi filminin yönetmen koltuğunda Yavuz Turgul oturuyor. Filmseverler, Av Mevsimi filminin konusunu, nerede çekildiğini ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Av Mevsimi filmi konusu nedir? Av Mevsimi filmi oyuncuları kimler? İşte, Av Mevsimi filmi hakkında merak edilenler...
AV MEVSİMİ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Tecrübesi, sezgileri ve takipçiliğiyle tüm teşkilatın “Avcı” olarak nitelediği Ferman (Şener Şen) ile yalnızca bakışlarıyla bile lakabının hakkını veren “Deli” İdris (Cem Yılmaz) cinayet masasında görevli, baba-oğul kadar yakın iki polistir. Antropoloji mezunu, sessiz sakin Hasan (Okan Yalabık) ise bu ikiliye sonradan dahil olan acemi bir polistir. Acemi olması sebebiyle "çömez" lakabı takılmıştır.
Öldürülen genç bir kız onları uyuşturucu taciri Asit ile, Türkiye’nin en zengin adamlarından Battal Çolakzade ile (Çetin Tekindor), kızın ağabeyleri Abbas, Vakkas ve daha birçok farklı insanla karşı karşıya getirecektir.
Hayatını eşine adayan, onun hastalığıyla boğuşan Ferman, boşandığı eşi Asiye (Melisa Sözen) ile tutkuyla bağlı İdris, yeni mezun ve bu dünyaya yabancı Hasan karakterinin başından geçenler anlatılmaktadır. Çözmeye çalıştıkları cinayet, bu üç polisin hayatını değiştirecektir.
AV MEVSİMİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Şener Şen - Ferman
Cem Yılmaz - İdris
Çetin Tekindor - Battal Çolakzade
Melisa Sözen - Asiye
Okan Yalabık - Hasan Rıfat Adıgüzel
Mahir İpek - Murat Öneş
Emine Şans Umar - Cevriye
Rıza Kocaoğlu - Ömer
Nergis Çorakçı - Hatun
Mustafa Avkıran - Müslüm
Gamze Süner Atay - Müzeyyen
Şefika Ümit Tolun - Hilal
Murat Serezli - Altan Dardanel
Dila Akbaş - Pamuk
Bartu Küçükçağlayan - Kamuran
Cahit Gök - Vakkas
Bilgehan Sezer - Abbas
Cansu Koç - Yasemin
Murat Aygen - Şevket Altun
Gizem Akman - Ceylan
Serkan Keskin - Adli tıp uzmanı
Rahmi Dilligil - Basri
Kevork Türker - Ceylan'ın doktoru
Tolga Polat - Anestezist
Engin Hepileri - Asiye'nin patronu
AV MEVSİMİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Av Mevsimi filmi IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlenmiştir.
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