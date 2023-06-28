Yayınlanma: 28.06.2023 - 14:57

Güncelleme: 28.06.2023 - 14:57

Av Mevsimi filminin yönetmen koltuğunda Yavuz Turgul oturuyor. Filmseverler, Av Mevsimi filminin konusunu, nerede çekildiğini ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Av Mevsimi filmi konusu nedir? Av Mevsimi filmi oyuncuları kimler? İşte, Av Mevsimi filmi hakkında merak edilenler...

AV MEVSİMİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tecrübesi, sezgileri ve takipçiliğiyle tüm teşkilatın “Avcı” olarak nitelediği Ferman (Şener Şen) ile yalnızca bakışlarıyla bile lakabının hakkını veren “Deli” İdris (Cem Yılmaz) cinayet masasında görevli, baba-oğul kadar yakın iki polistir. Antropoloji mezunu, sessiz sakin Hasan (Okan Yalabık) ise bu ikiliye sonradan dahil olan acemi bir polistir. Acemi olması sebebiyle "çömez" lakabı takılmıştır.

Öldürülen genç bir kız onları uyuşturucu taciri Asit ile, Türkiye’nin en zengin adamlarından Battal Çolakzade ile (Çetin Tekindor), kızın ağabeyleri Abbas, Vakkas ve daha birçok farklı insanla karşı karşıya getirecektir.

Hayatını eşine adayan, onun hastalığıyla boğuşan Ferman, boşandığı eşi Asiye (Melisa Sözen) ile tutkuyla bağlı İdris, yeni mezun ve bu dünyaya yabancı Hasan karakterinin başından geçenler anlatılmaktadır. Çözmeye çalıştıkları cinayet, bu üç polisin hayatını değiştirecektir.

AV MEVSİMİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Şener Şen - Ferman

Cem Yılmaz - İdris

Çetin Tekindor - Battal Çolakzade

Melisa Sözen - Asiye

Okan Yalabık - Hasan Rıfat Adıgüzel

Mahir İpek - Murat Öneş

Emine Şans Umar - Cevriye

Rıza Kocaoğlu - Ömer

Nergis Çorakçı - Hatun

Mustafa Avkıran - Müslüm

Gamze Süner Atay - Müzeyyen

Şefika Ümit Tolun - Hilal

Murat Serezli - Altan Dardanel

Dila Akbaş - Pamuk

Bartu Küçükçağlayan - Kamuran

Cahit Gök - Vakkas

Bilgehan Sezer - Abbas

Cansu Koç - Yasemin

Murat Aygen - Şevket Altun

Gizem Akman - Ceylan

Serkan Keskin - Adli tıp uzmanı

Rahmi Dilligil - Basri

Kevork Türker - Ceylan'ın doktoru

Tolga Polat - Anestezist

Engin Hepileri - Asiye'nin patronu

AV MEVSİMİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Av Mevsimi filmi IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlenmiştir.