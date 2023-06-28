Maide'nin Altın Günü filmi konusu nedir? Maide'nin Altın Günü filmi oyuncuları kimler?
Maide'nin Altın Günü filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Maide'nin Altın Günü filminin konusunu, nerede çekildiğini ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Maide'nin Altın Günü filmi konusu nedir? Maide'nin Altın Günü filmi oyuncuları kimler?
Maide'nin Altın Günü filminin yönetmen koltuğunda Caner Özyurtlu otururken, filmin senaryosunu Ezgi Mola, Serkan Altuniğne ve Çağdaş Dinç kaleme aldı. Filmseverler, Maide'nin Altın Günü filminin konusunu, nerede çekildiğini ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Maide'nin Altın Günü filmi konusu nedir? Maide'nin Altın Günü filmi oyuncuları kimler? İşte, Maide'nin Altın Günü filmi hakkında merak edilenler...
MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Maide, titiz mi titiz, marifetli mi marifetli bir ev kadınıdır. Mahallenin en havalı altın günlerini yapmasıyla meşhurdur. Kısırları, börekleri, eğlencesi dillere destandır. Altın günlerinden birinde Maide'nin aile yadigarı gerdanlığı çalınır. Gerdanlığı bulmak için İstanbul dışından gelen ergen yeğeni Yağmur ile bir liste yaparlar. Güne gelen kadınların tek tek peşine düşecekleri bu macerada başlarına birbirinden komik olaylar gelecektir.
MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Ezgi Mola - Maide / Melike
Mesut Can Tomay - Yağmur
Demet Gül - Sevda
Hilmi Özçelik - Güngör
Gülhan Tekin - Gülseren
Nalan Olcayalp - Şermin
Selma Arıkan - Aheste
Songül Yılmaz - Aysel
Dilek Genç - Nurten
Fisun Bilo - Aynur
Aysun Tekeli - Suzan
Emre Yetim - Polis Amiri
Nazmi Sinan Mıhçı - Taksici
Melih Düzenli - Vapurdaki Seyyar Satıcı
Emir Yargın - Pazardaki Salatalıkçı
Engin Kodalak - Çay Bahçesi Garson
Arda Şimşek - Aheste'nin torunu
Hasan Pek - Pazardaki Domatesçi
Cengiz Bektaş - Aysel'in kocası (Sait)
Aslı Göktaş - Sait'in metresi
Göksün Büyükkahraman - Badesu
Hülya Keser - Sümeyra
Songül Arzu Üzümcü - Otogardaki Kadın
MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Maide'nin Altın Günü filmi IMDb puanı 10 üzerinden 3.7 olarak belirlenmiştir.
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