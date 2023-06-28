Yayınlanma: 28.06.2023 - 14:47

Güncelleme: 28.06.2023 - 14:47

Maide'nin Altın Günü filminin yönetmen koltuğunda Caner Özyurtlu otururken, filmin senaryosunu Ezgi Mola, Serkan Altuniğne ve Çağdaş Dinç kaleme aldı. Filmseverler, Maide'nin Altın Günü filminin konusunu, nerede çekildiğini ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Maide'nin Altın Günü filmi konusu nedir? Maide'nin Altın Günü filmi oyuncuları kimler? İşte, Maide'nin Altın Günü filmi hakkında merak edilenler...

MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Maide, titiz mi titiz, marifetli mi marifetli bir ev kadınıdır. Mahallenin en havalı altın günlerini yapmasıyla meşhurdur. Kısırları, börekleri, eğlencesi dillere destandır. Altın günlerinden birinde Maide'nin aile yadigarı gerdanlığı çalınır. Gerdanlığı bulmak için İstanbul dışından gelen ergen yeğeni Yağmur ile bir liste yaparlar. Güne gelen kadınların tek tek peşine düşecekleri bu macerada başlarına birbirinden komik olaylar gelecektir.

MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Ezgi Mola - Maide / Melike

Mesut Can Tomay - Yağmur

Demet Gül - Sevda

Hilmi Özçelik - Güngör

Gülhan Tekin - Gülseren

Nalan Olcayalp - Şermin

Selma Arıkan - Aheste

Songül Yılmaz - Aysel

Dilek Genç - Nurten

Fisun Bilo - Aynur

Aysun Tekeli - Suzan

Emre Yetim - Polis Amiri

Nazmi Sinan Mıhçı - Taksici

Melih Düzenli - Vapurdaki Seyyar Satıcı

Emir Yargın - Pazardaki Salatalıkçı

Engin Kodalak - Çay Bahçesi Garson

Arda Şimşek - Aheste'nin torunu

Hasan Pek - Pazardaki Domatesçi

Cengiz Bektaş - Aysel'in kocası (Sait)

Aslı Göktaş - Sait'in metresi

Göksün Büyükkahraman - Badesu

Hülya Keser - Sümeyra

Songül Arzu Üzümcü - Otogardaki Kadın

MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Maide'nin Altın Günü filmi IMDb puanı 10 üzerinden 3.7 olarak belirlenmiştir.