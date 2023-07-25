Ay Lav Yu Tuu filminin konusu ne? Ay Lav Yu Tuu filminin oyuncuları kim?

Ay Lav Yu Tuu filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ay Lav Yu Tuu filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ay Lav Yu Tuu filminin konusu ne? Ay Lav Yu Tuu filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2023 - 10:22
Ay Lav Yu Tuu filminin konusu ne? Ay Lav Yu Tuu filminin oyuncuları kim?
Abone Ol google-news

Ay Lav Yu Tuu filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat üstleniyor. Peki, Ay Lav Yu Tuu filminin konusu ne? Ay Lav Yu Tuu filminin oyuncuları kim? 

AY LAV YU TUU FİLMİNİN KONUSU NE?

"Ay Lav Yu Tuu" filminde, Amerika’da eğitim alıp köyü Tınne’ye dönen İbrahim’in iki kültür arasında yaşadıklarını anlatılıyor. Filmde neredeyse tüm Amerika’nın kalkıp Tinne’ye gelmesiyle kahkaha dolu olaylar birbirini izliyor.

AY LAV YU TUU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

İbrahim - Sermiyan Midyat

Christopher - Steve Guttenberg

Danny - Josh Folan 

Dorothy - Natalie Burn 

Jessica - Nikki Leigh 

Fehime - Ayça Damgacı

Ase - Alex West

Siyabend - Tuna Orhan

Meyro - Ayşenil Şamlıoğlu

Nazim - Süleyman Kabaali

Nazif - Mehmet Yaşiru

Çeto - Veysi Aslan

Makbule - Seher Çuhadar

NASA Turist - Mark Docherty

NASA Turist - Johnson Nguyen

AY LAV YU TUU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ay Lav Yu Tuu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.5 olarak belirlendi.


Ay Lav Yu Tuu Sermiyan Midyat konusu nedir?

İlgili Haberler

Vizontele filminin konusu ne, oyuncuları kim? Vizontele filmi nerede çekildi?

Vizontele filminin konusu ne, oyuncuları kim? Vizontele filmi nerede çekildi?
Evlidir Ne Yapsa Yeridir filmi konusu nedir? Evlidir Ne Yapsa Yeridir filmi oyuncuları kimler?

Evlidir Ne Yapsa Yeridir filmi konusu nedir? Evlidir Ne Yapsa Yeridir filmi oyuncuları kimler?
Ölümlü Dünya 2 konusu ne, oyuncuları kim? Ölümlü Dünya 2 ne zaman vizyona girecek?

Ölümlü Dünya 2 konusu ne, oyuncuları kim? Ölümlü Dünya 2 ne zaman vizyona girecek?

En Çok Okunan Haberler