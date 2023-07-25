Yayınlanma: 25.07.2023 - 10:22

Güncelleme: 25.07.2023 - 10:22

Ay Lav Yu Tuu filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat üstleniyor. Peki, Ay Lav Yu Tuu filminin konusu ne? Ay Lav Yu Tuu filminin oyuncuları kim?

AY LAV YU TUU FİLMİNİN KONUSU NE?

"Ay Lav Yu Tuu" filminde, Amerika’da eğitim alıp köyü Tınne’ye dönen İbrahim’in iki kültür arasında yaşadıklarını anlatılıyor. Filmde neredeyse tüm Amerika’nın kalkıp Tinne’ye gelmesiyle kahkaha dolu olaylar birbirini izliyor.

AY LAV YU TUU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

İbrahim - Sermiyan Midyat

Christopher - Steve Guttenberg

Danny - Josh Folan

Dorothy - Natalie Burn

Jessica - Nikki Leigh

Fehime - Ayça Damgacı

Ase - Alex West

Siyabend - Tuna Orhan

Meyro - Ayşenil Şamlıoğlu

Nazim - Süleyman Kabaali

Nazif - Mehmet Yaşiru

Çeto - Veysi Aslan

Makbule - Seher Çuhadar

NASA Turist - Mark Docherty

NASA Turist - Johnson Nguyen

AY LAV YU TUU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ay Lav Yu Tuu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.5 olarak belirlendi.