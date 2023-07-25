Ay Lav Yu Tuu filminin konusu ne? Ay Lav Yu Tuu filminin oyuncuları kim?
Ay Lav Yu Tuu filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ay Lav Yu Tuu filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ay Lav Yu Tuu filminin konusu ne? Ay Lav Yu Tuu filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Ay Lav Yu Tuu filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat üstleniyor. Peki, Ay Lav Yu Tuu filminin konusu ne? Ay Lav Yu Tuu filminin oyuncuları kim?
AY LAV YU TUU FİLMİNİN KONUSU NE?
"Ay Lav Yu Tuu" filminde, Amerika’da eğitim alıp köyü Tınne’ye dönen İbrahim’in iki kültür arasında yaşadıklarını anlatılıyor. Filmde neredeyse tüm Amerika’nın kalkıp Tinne’ye gelmesiyle kahkaha dolu olaylar birbirini izliyor.
AY LAV YU TUU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
İbrahim - Sermiyan Midyat
Christopher - Steve Guttenberg
Danny - Josh Folan
Dorothy - Natalie Burn
Jessica - Nikki Leigh
Fehime - Ayça Damgacı
Ase - Alex West
Siyabend - Tuna Orhan
Meyro - Ayşenil Şamlıoğlu
Nazim - Süleyman Kabaali
Nazif - Mehmet Yaşiru
Çeto - Veysi Aslan
Makbule - Seher Çuhadar
NASA Turist - Mark Docherty
NASA Turist - Johnson Nguyen
AY LAV YU TUU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ay Lav Yu Tuu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.5 olarak belirlendi.
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