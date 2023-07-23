Vizontele filminin konusu ne, oyuncuları kim? Vizontele filmi nerede çekildi?
Vizontele filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Vizontele filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Vizontele filminin konusu ne? Vizontele filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Vizontele filminin yönetmen koltuğunda Yılmaz Erdoğan ve Ömer Faruk Sorak oturuyor. Senaristliğini Yılmaz Erdoğan üstleniyor. Peki, Vizontele filminin konusu ne? Vizontele filminin oyuncuları kim?
VİZONTELE FİLMİNİN KONUSU NE?
Vizontele, 1974 yılının başlarında Hakkâri'ye televizyon gelmesini anlatıyor. Burası, her şeyin haberinin en son ulaştığı yerlerden biridir ve bunu duyan ahali, televizyonun yani "vizontele"nin nasıl bir şey olduğunu çok merak eder. TRT tarafından oraya sürgün gönderilen memurlar, alıcıyı kurmadan geri dönerler. Belediye Başkanı Nazmi, bu işin üstesinden gelmek için şehrin delisi olarak bilinen Emin'den yardım alır. Emin, aslında deli olmayan, teknolojik aletlere pek ilgisi olan, bütün radyoları tamir eden ve ilginç bir yaşantıya sahip olan bir karakterdir.
VİZONTELE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Yılmaz Erdoğan - Deli Emin
Cem Yılmaz - Fikri
Demet Akbağ - Siti Ana
Cezmi Baskın - Latif
Bican Günalan - Sezgin
Altan Erkekli - Nazmi Doğan
Zeynep Tokuş - Asiye
İclal Aydın - Reyhan
Mesut Çakarlı - Rıfat
Tolga Çevik - Nazif
Şebnem Sönmez - Gülizar
Şafak Sezer - Veli
Tuncer Salman - Ahmet
Erkan Can - Mela Hüseyin
Erdal Tosun - Şeyhmuz
Betül Arım - Ismihal
Köksal Engür - Tekin
Serhat Özcan - Engin
Zerrin Sümer - Zerrin
Yasemin Alkaya - Gulsen
Caner Alkaya - Iso
Meral Çetinkaya - Nevin
Sinan Bengier - Cevat
Can Kahraman - Ezo
Selahattin Taşdöğen - Simo
Yaşar Cemil Akın - Ihsan
Şenol Bali - Yilmaz
Salih Kalyon - Casım
Şener Kökkaya - Basri
Deniz Erdoğan - Cevdet
Pınar Tezcan - Leman
Mcahit Avci - Hafız Çocuk
Metin Büktel - 2. Devrimci
Adem Atbaş - Fatih
Zeki Bayar - Berfinci
VİZONTELE NEREDE ÇEKİLDİ?
Vizontele filmi Hakkâri'de geçiyor fakat Hakkâri'de çekim yapmanın zorluğu nedeniyle çekimler, Van'ın Gevaş ilçesinde yapıldı.
VİZONTELE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Vizontele filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.0 olarak belirlendi.
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