Vizontele filminin konusu ne, oyuncuları kim? Vizontele filmi nerede çekildi?

Yayınlanma: 23.07.2023 - 11:50

Güncelleme: 23.07.2023 - 11:50

Vizontele filminin yönetmen koltuğunda Yılmaz Erdoğan ve Ömer Faruk Sorak oturuyor. Senaristliğini Yılmaz Erdoğan üstleniyor. Peki, Vizontele filminin konusu ne? Vizontele filminin oyuncuları kim?

VİZONTELE FİLMİNİN KONUSU NE?

Vizontele, 1974 yılının başlarında Hakkâri'ye televizyon gelmesini anlatıyor. Burası, her şeyin haberinin en son ulaştığı yerlerden biridir ve bunu duyan ahali, televizyonun yani "vizontele"nin nasıl bir şey olduğunu çok merak eder. TRT tarafından oraya sürgün gönderilen memurlar, alıcıyı kurmadan geri dönerler. Belediye Başkanı Nazmi, bu işin üstesinden gelmek için şehrin delisi olarak bilinen Emin'den yardım alır. Emin, aslında deli olmayan, teknolojik aletlere pek ilgisi olan, bütün radyoları tamir eden ve ilginç bir yaşantıya sahip olan bir karakterdir.

VİZONTELE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Yılmaz Erdoğan - Deli Emin

Cem Yılmaz - Fikri

Demet Akbağ - Siti Ana

Cezmi Baskın - Latif

Bican Günalan - Sezgin

Altan Erkekli - Nazmi Doğan

Zeynep Tokuş - Asiye

İclal Aydın - Reyhan

Mesut Çakarlı - Rıfat

Tolga Çevik - Nazif

Şebnem Sönmez - Gülizar

Şafak Sezer - Veli

Tuncer Salman - Ahmet

Erkan Can - Mela Hüseyin

Erdal Tosun - Şeyhmuz

Betül Arım - Ismihal

Köksal Engür - Tekin

Serhat Özcan - Engin

Zerrin Sümer - Zerrin

Yasemin Alkaya - Gulsen

Caner Alkaya - Iso

Meral Çetinkaya - Nevin

Sinan Bengier - Cevat

Can Kahraman - Ezo

Selahattin Taşdöğen - Simo

Yaşar Cemil Akın - Ihsan

Şenol Bali - Yilmaz

Salih Kalyon - Casım

Şener Kökkaya - Basri

Deniz Erdoğan - Cevdet

Pınar Tezcan - Leman

Mcahit Avci - Hafız Çocuk

Metin Büktel - 2. Devrimci

Adem Atbaş - Fatih

Zeki Bayar - Berfinci

VİZONTELE NEREDE ÇEKİLDİ?

Vizontele filmi Hakkâri'de geçiyor fakat Hakkâri'de çekim yapmanın zorluğu nedeniyle çekimler, Van'ın Gevaş ilçesinde yapıldı.

VİZONTELE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Vizontele filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.0 olarak belirlendi.