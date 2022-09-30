Ayın Düşüşü filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Ayın Düşüşü filmi IMDb puanı kaç?
Roland Emmerich tarafından yazılıp yönetilen Moonfall filmi, televizyon ekranlarına sık sık gelen yapımlar arasında yer alıyor. Seyircinin yoğun ilgi gösterdiği filmin merak edilen birçok noktası var. Peki, Ayın Düşüşü filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Ayın Düşüşü filmi IMDb puanı kaç?
2022 bilim kurgu,felaket filmi Ayın Düşüşü, 146 milyon dolarlık yapım bütçesiyle en pahalı filmlerden biridir. Aksiyon severlere 2 saatlik bir heyecan yaşatmayı vaadeden film, Kanal D ekranlarında ekrana geliyor. İşte, filmin merak edilenleri...
AYIN DÜŞÜŞÜ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Moonfall, ayın yörüngeden çıkıp, dünyaya doğru yaklaşması karşısında insanların yaşadıklarını konu ediyor. Dünya büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Gizemli bir güç Ay'ı Dünya çevresindeki yörüngesinden çıkıp, Dünya'ya doğru hareket etmeye başlamasına neden olur. Çarpışmanın gerçekleşmesine sadece haftalar kala NASA yöneticisi ve eski astronot Jo Fowler, dünyanın yaklaşmakta olan sonunu önlemek için bir çözümü olduğuna inanır. Ancak ona sadece astronot Brian Harper ve komplo teorisyeni K.C. Houseman inanır. Üçü, sevdiklerini geride bırakarak neredeyse imkansız olan bir yolculuğa çıkar. Onların kurtarma görevlerinde ay hakkında öğrendikleri, akıllarını alt üst edecek ve olaylara yepyeni bir ışık tutacaktır.
AYIN DÜŞÜŞÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Halle Berry Rolü : Jocinda Fowler
Patrick Wilson : Brian Harper
John Bradley : K.C. Houseman
Charlie Plummer : Sonny Harper
Wenwen Yu : Michelle
Carolina Bartczak : Brenda Lopez
Eme Ikwuakor : Doug Davidson
Michael Peña : Tom Lopez
AYIN DÜŞÜŞÜ FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?
Gişede büyük bir hüsran yaşayan yapım sadece 59 milyon dolar hasılat elde etmiştir. Filmin IMDb puanı ise 5.1/10'dur.
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