Yayınlanma: 08.03.2024 - 20:17

Güncelleme: 08.03.2024 - 20:17

Ölümsüz Aşk filminin yönetmen koltuğunda Lee Toland Krieger oturuyor. Filmin senaristliğini J. Mills Goodloe ve Salvador Paskowitz üstleniyor. Peki, Ölümsüz Aşk filminin konusu ne? Ölümsüz Aşk filminin oyuncuları kim?

ÖLÜMSÜZ AŞK FİLMİNİN KONUSU NE?

Adaline (Blake Lively) gerçidiği bir kazanın ardından ölümsüz olur, sonsuza dek 29 yaşında kalacaktır. Bu şekilde 80 yıl yaşamış, ancak sırrını kimseye açıklamamış ve kimseyle yakın bir ilişki kurmamıştır. Ancak hayırsever Ellis Jones (Michiel Huisman) ile tanışması hayata ve aşka bakışını kökünden değiştirir. Jones'un ailesiyle gerçidiği bir haftasonu esnasında Adaline, çok önemli bir karara varacaktır.

ÖLÜMSÜZ AŞK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Blake Lively

Ellen Burstyn

Harrison Ford

Michiel Huisman

Amanda Crew

Richard Harmon

Kathy Baker

Lynda Boyd

Anjali Jay

Chris William Martin

Barclay Hope

Aaron Craven

Serge Houde

Izabel Pearce

ÖLÜMSÜZ AŞK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ölümsüz Aşk filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.