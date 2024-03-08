Ölümsüz Aşk filminin konusu ne? Ölümsüz Aşk filminin oyuncuları kim?
Ölümsüz Aşk (The Age Of Adaline) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ölümsüz Aşk filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ölümsüz Aşk filminin konusu ne? Ölümsüz Aşk filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Ölümsüz Aşk filminin yönetmen koltuğunda Lee Toland Krieger oturuyor. Filmin senaristliğini J. Mills Goodloe ve Salvador Paskowitz üstleniyor. Peki, Ölümsüz Aşk filminin konusu ne? Ölümsüz Aşk filminin oyuncuları kim?
ÖLÜMSÜZ AŞK FİLMİNİN KONUSU NE?
Adaline (Blake Lively) gerçidiği bir kazanın ardından ölümsüz olur, sonsuza dek 29 yaşında kalacaktır. Bu şekilde 80 yıl yaşamış, ancak sırrını kimseye açıklamamış ve kimseyle yakın bir ilişki kurmamıştır. Ancak hayırsever Ellis Jones (Michiel Huisman) ile tanışması hayata ve aşka bakışını kökünden değiştirir. Jones'un ailesiyle gerçidiği bir haftasonu esnasında Adaline, çok önemli bir karara varacaktır.
ÖLÜMSÜZ AŞK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Blake Lively
Ellen Burstyn
Harrison Ford
Michiel Huisman
Amanda Crew
Richard Harmon
Kathy Baker
Lynda Boyd
Anjali Jay
Chris William Martin
Barclay Hope
Aaron Craven
Serge Houde
Izabel Pearce
ÖLÜMSÜZ AŞK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ölümsüz Aşk filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.
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