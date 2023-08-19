Baba filminin konusu ne? Baba filminin oyuncuları kim?

Baba filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Baba filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Baba filminin konusu ne? Baba filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2023 - 13:51
Baba filminin konusu ne? Baba filminin oyuncuları kim?
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Baba (The Father) filminin yönetmenliğini ve wenaristliğini Florian Zeller üstleniyor. Peki, Baba filminin konusu ne? Baba filminin oyuncuları kim? 

BABA FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir adam yaşlandıkça kızının her türlü yardımını reddeder. Değişen koşullarını anlamaya çalışırken, sevdiklerinden, kendi zihninden ve hatta gerçekliğinin dokusundan şüphe etmeye başlar.

BABA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Olivia Colman

Anthony Hopkins

Imogen Poots

Rufus Sewell

Olivia Williams

Mark Gatiss

BABA FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Baba filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.2 olarak belirlendi.


Baba the father konusu nedir?

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