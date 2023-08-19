Baba filminin konusu ne? Baba filminin oyuncuları kim?
Baba filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Baba filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Baba filminin konusu ne? Baba filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Baba (The Father) filminin yönetmenliğini ve wenaristliğini Florian Zeller üstleniyor. Peki, Baba filminin konusu ne? Baba filminin oyuncuları kim?
BABA FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir adam yaşlandıkça kızının her türlü yardımını reddeder. Değişen koşullarını anlamaya çalışırken, sevdiklerinden, kendi zihninden ve hatta gerçekliğinin dokusundan şüphe etmeye başlar.
BABA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Olivia Colman
Anthony Hopkins
Imogen Poots
Rufus Sewell
Olivia Williams
Mark Gatiss
BABA FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?
Baba filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.2 olarak belirlendi.
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