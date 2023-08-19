Evde Tek Başına filminin konusu ne? Evde Tek Başına filminin oyuncuları kim?
Evde Tek Başına (Home Alone) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Evde Tek Başına filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Evde Tek Başına filminin konusu ne? Evde Tek Başına filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Evde Tek Başına filminin yönetmen koltuğunda Chris Columbus oturuyor. Senaristliğini John Hughes üstleniyor. Peki, Evde Tek Başına filminin konusu ne? Evde Tek Başına filminin oyuncuları kim?
EVDE TEK BAŞINA FİLMİNİN KONUSU NE?
Ailesini pek sevmeyen Kevin (Macaulay Culkin) aldığı ceza üzerine geceyi evlerinin çatıkatında geçirir ve ertesi gün yatağında uyandığında ailesinin evde olmadığını, tatile giderken onu unuttuklarını fark eder. Başta panikleyen Kevin bunun fırsat olduğunu çok geçmeden anlar ve yalnızlığın keyfini çıkarır. Fakat bu arada eve gözlerini dikmiş olan 2 hırsızı evden uzaklaştırmak artık Kevin'a düşmüştür.
EVDE TEK BAŞINA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Macaulay Culkin - Kevin McCallister
Joe Pesci - Harry Lyme
Daniel Stern - Marv Merchants
John Heard - Peter McCallister (Kevin'in babası)
Catherine O'Hara - Kate McCallister (Kevin'in annesi)
Devin Ratray - Buzz McCallister (Kevin'in erkek kardeşi)
Hillary Wolf - Megan McCallister (Kevin'in kız kardeşi)
Angela Goethals - Linnie McCallister (Kevin'in kız kardeşi)
Michael C. Maronna - Jeff McCallister (Kevin'in erkek kardeşi)
Gerry Bamman - Frank McCallister (Kevin'in amcası)
Terrie Snell - Leslie McCallister (Kevin'in teyzesi)
Jedidiah Cohen - Rod McCallister
Senta Moses - Tracy McCallister
Daiana Campeanu - Sondra McCallister
Kieran Culkin - Fuller McCallister
Anna Slotky - Brooke McCallister
Kristin Minter - Heather McCallister
Roberts Blossom - Yaşı adam Marley
John Candy - Gus Polinski
Larry Hankin - Larry Balzak
Ralph Foody - Johnny
Michael Guido - Snakes
Ken Hudson Campbell - Santa Claus
EVDE TEK BAŞINA FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?
Evde Tek Başına filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7.
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