Yayınlanma: 19.08.2023 - 11:25

Güncelleme: 19.08.2023 - 11:25

Evde Tek Başına filminin yönetmen koltuğunda Chris Columbus oturuyor. Senaristliğini John Hughes üstleniyor. Peki, Evde Tek Başına filminin konusu ne? Evde Tek Başına filminin oyuncuları kim?

EVDE TEK BAŞINA FİLMİNİN KONUSU NE?

Ailesini pek sevmeyen Kevin (Macaulay Culkin) aldığı ceza üzerine geceyi evlerinin çatıkatında geçirir ve ertesi gün yatağında uyandığında ailesinin evde olmadığını, tatile giderken onu unuttuklarını fark eder. Başta panikleyen Kevin bunun fırsat olduğunu çok geçmeden anlar ve yalnızlığın keyfini çıkarır. Fakat bu arada eve gözlerini dikmiş olan 2 hırsızı evden uzaklaştırmak artık Kevin'a düşmüştür.

EVDE TEK BAŞINA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Macaulay Culkin - Kevin McCallister

Joe Pesci - Harry Lyme

Daniel Stern - Marv Merchants

John Heard - Peter McCallister (Kevin'in babası)

Catherine O'Hara - Kate McCallister (Kevin'in annesi)

Devin Ratray - Buzz McCallister (Kevin'in erkek kardeşi)

Hillary Wolf - Megan McCallister (Kevin'in kız kardeşi)

Angela Goethals - Linnie McCallister (Kevin'in kız kardeşi)

Michael C. Maronna - Jeff McCallister (Kevin'in erkek kardeşi)

Gerry Bamman - Frank McCallister (Kevin'in amcası)

Terrie Snell - Leslie McCallister (Kevin'in teyzesi)

Jedidiah Cohen - Rod McCallister

Senta Moses - Tracy McCallister

Daiana Campeanu - Sondra McCallister

Kieran Culkin - Fuller McCallister

Anna Slotky - Brooke McCallister

Kristin Minter - Heather McCallister

Roberts Blossom - Yaşı adam Marley

John Candy - Gus Polinski

Larry Hankin - Larry Balzak

Ralph Foody - Johnny

Michael Guido - Snakes

Ken Hudson Campbell - Santa Claus

EVDE TEK BAŞINA FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Evde Tek Başına filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7.