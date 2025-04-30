Sıkı Dostlar filminin konusu ne? Sıkı Dostlar filminin oyuncuları kim?
Sıkı Dostlar (Goodfellas) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sıkı Dostlar filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sıkı Dostlar filminin konusu ne? Sıkı Dostlar filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Sıkı Dostlar filminin yönetmen koltuğunda Martin Scorsese oturuyor. Filmin senaristliğini Nicholas Pilegg ve Martin Scorsese üstleniyor. Peki, Sıkı Dostlar filminin konusu ne? Sıkı Dostlar filminin oyuncuları kim?
SIKI DOSTLAR FİLMİNİN KONUSU NE?
Sıkı Dostlar'da, Henry Hill adında bir gangster, Jimmy Conway ve Tommy De Vito adlı iki arkadaşıyla birlikte bir soyguna kalkışır. Gözleri daha yukarda olan iki arkadaşı soyguna katılan diğerlerini öldürür ve mafya içinde yükselmeye başlarlar. Bu durum Henry’i olumsuz etkilemiştir ve bu konuda birşeyler yapması gerekmektedir.
SIKI DOSTLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ray Liotta - Henry Hill
Robert De Niro - Jimmy Conway
Joe Pesci - Tommy DeVito
Lorraine Bracco - Karen Hill
Paul Sorvino - Paul Cicero
Frank Sivero - Frankie Carbone
Frank Vincent - Billy Batts
Tony Darrow - Sonny Bunz
Mike Starr - Frenchy
Chuck Low - Morrie Kessler
Frank DiLeo - Tuddy Cicero
Johnny Williams - Johnny Roastbeef
Samuel L. Jackson - Parnell "Stacks" Edwards
Frank Adonis - Anthony Stabile
Catherine Scorsese - Tommy DeVito'nun annesi
Gina Mastrogiacomo - Janice Rossi
Debi Mazar - Sandy
Margo Winkler - Belle Kessler
Welker White - Lois Byrd
Julie Garfield - Mickey Conway
Dedektif Ed Deacy - kendi
Christopher Serrone - Henry Hill (gençliği)
Charles Scorsese - Vinnie
Michael Vivalo - Nicky Eyes
Michael Imperioli - "Spider"
Tony Sirico - Tony Stacks
Frank Pellegrino - Johnny Dio
Elizabeth Whitcraft - Tommy'nin sevgilisi
Illeana Douglas - Tommy'nin sevgilisi
Anthony Powers - Jimmy Two-Times
Birleşik Devletler Yardımcı Savcısı Ed McDonald - kendi
Tony Lip - Frankie The Wop
Joseph Bono - Mikey Franzese
Kevin Corrigan - Michael Hill
SIKI DOSTLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Sıkı Dostlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.7 olarak belirlendi.
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