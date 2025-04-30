Yayınlanma: 30.04.2025 - 20:21

Güncelleme: 30.04.2025 - 20:21

Sıkı Dostlar filminin yönetmen koltuğunda Martin Scorsese oturuyor. Filmin senaristliğini Nicholas Pilegg ve Martin Scorsese üstleniyor. Peki, Sıkı Dostlar filminin konusu ne? Sıkı Dostlar filminin oyuncuları kim?

SIKI DOSTLAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Sıkı Dostlar'da, Henry Hill adında bir gangster, Jimmy Conway ve Tommy De Vito adlı iki arkadaşıyla birlikte bir soyguna kalkışır. Gözleri daha yukarda olan iki arkadaşı soyguna katılan diğerlerini öldürür ve mafya içinde yükselmeye başlarlar. Bu durum Henry’i olumsuz etkilemiştir ve bu konuda birşeyler yapması gerekmektedir.

SIKI DOSTLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ray Liotta - Henry Hill

Robert De Niro - Jimmy Conway

Joe Pesci - Tommy DeVito

Lorraine Bracco - Karen Hill

Paul Sorvino - Paul Cicero

Frank Sivero - Frankie Carbone

Frank Vincent - Billy Batts

Tony Darrow - Sonny Bunz

Mike Starr - Frenchy

Chuck Low - Morrie Kessler

Frank DiLeo - Tuddy Cicero

Johnny Williams - Johnny Roastbeef

Samuel L. Jackson - Parnell "Stacks" Edwards

Frank Adonis - Anthony Stabile

Catherine Scorsese - Tommy DeVito'nun annesi

Gina Mastrogiacomo - Janice Rossi

Debi Mazar - Sandy

Margo Winkler - Belle Kessler

Welker White - Lois Byrd

Julie Garfield - Mickey Conway

Dedektif Ed Deacy - kendi

Christopher Serrone - Henry Hill (gençliği)

Charles Scorsese - Vinnie

Michael Vivalo - Nicky Eyes

Michael Imperioli - "Spider"

Tony Sirico - Tony Stacks

Frank Pellegrino - Johnny Dio

Elizabeth Whitcraft - Tommy'nin sevgilisi

Illeana Douglas - Tommy'nin sevgilisi

Anthony Powers - Jimmy Two-Times

Birleşik Devletler Yardımcı Savcısı Ed McDonald - kendi

Tony Lip - Frankie The Wop

Joseph Bono - Mikey Franzese

Kevin Corrigan - Michael Hill

SIKI DOSTLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sıkı Dostlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.7 olarak belirlendi.