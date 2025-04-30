Yayınlanma: 30.04.2025 - 18:56

Güncelleme: 30.04.2025 - 18:56

Yaşamak filminin yönetmen koltuğunda Oliver Hermanus oturuyor. Filmin senaristliğini Akira Kurosawa, Kazuo Ishiguro üstleniyor. Peki, Yaşamak filminin konusu ne? Yaşamak filminin oyuncuları kim?

YAŞAMAK FİLMİNİN KONUSU NE?

Living, Oliver Hermanus tarafından yönetilen bir İngiliz drama filmidir. 1952 Londra'sında geçen hikaye, ölümcül bir hastalıkla mücadele eden bir bürokratın hayatını anlatmaktadır. Film, 1952 yapımı "İkiru" isimli Japon filminin, İkiru ise 1886'da Tolstoy'un yazdığı "İvan İlyiç'in Ölümü" isimli kitabın adaptasyonudur.

YAŞAMAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Alex Sharp

Bill Nighy

Aimee Lou Wood

Oliver Chris

Adrian Rawlins

Tom Burke

Ffion Jolly

Daniel Eghan

Richard Cunningham

Oliver Smiles

Jamie Wilkes

YAŞAMAK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yaşamak filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.