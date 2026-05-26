Bağlılık Hasan filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bağlılık Hasan filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Bağlılık Hasan filminin konusu nedir? Bağlılık Hasan oyuncuları kimler? Bağlılık Hasan filmi nerede çekildi?

BAĞLILIK HASAN FİLMİNİN KONUSU

Film, geçimini babasından miras kalan meyve bahçesiyle sağlayan Hasan’ın hayatına odaklanır. Hasan ve karısı Filiz, yıllardır bekledikleri Hacc yolculuğu için hazırlık yaparken, bahçelerinin ortasına dikilmesi planlanan bir elektrik direği projesiyle karşı karşıya kalırlar. Bu direk sadece tarlasını değil, huzurunu da tehdit etmektedir. Hasan, bir yandan tarlasındaki hakkını korumak için hukuk mücadelesi verirken, diğer yandan Hac yolculuğu öncesinde üzerindeki kul haklarından kurtulmak ve geçmişte yaptığı hatalarla yüzleşmek zorunda kalır. Kendisini "arınmış" hissetmeye çalışırken attığı her adımda, geçmişinin hayaletleri ve vicdanının sesiyle karşı karşıya gelir.

BAĞLILIK HASAN FİLMİNİN OYUNCULARI

Umut Karadağ: Hasan

Filiz Bozok: Filiz (Hasan'ın Eşi)

Gökhan Azlağ: Nuri

Hakan Altıner

Mahir Günşiray

BAĞLILIK HASAN FİLMİNİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin görsel dilini oluşturan o eşsiz doğal manzaralar ve meyve bahçeleri, Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde yer almaktadır. Çekimlerin büyük bir bölümü Bayramiç’in köylerinde ve doğal platosunda gerçekleştirilmiştir.