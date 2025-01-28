Bahar bu akşam var mı? Bahar yeni bölüm bugün yayımlanacak mı?
Bahar dizisi geçen hafta ekrana gelmeyince bu hafta için merak başladı. Dizinin izleyicileri Bahar bu akşam var mı? araştırılmaya başlandı. Peki, Bahar bu akşam var mı? Bahar yeni bölüm bugün yayımlanacak mı?
Salı günleri izleyicisini ekrana kilitleyen Bahar için izleyiciler araştırmaya başladı. Peki, Bahar bu akşam var mı? Bahar yeni bölüm bugün yayımlanacak mı?
BAHAR BU AKŞAM VAR MI?
Bahar yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek.
SHOW TV YAYIN AKIŞI 28 OCAK 2025 SALI
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar Yeni Bölüm
00:15 Sandık Kokusu
02:45 Deha
04:45 Siyah Kalp
Etiketler: #Bahar
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