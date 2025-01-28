Bahar bu akşam var mı? Bahar yeni bölüm bugün yayımlanacak mı?

Bahar dizisi geçen hafta ekrana gelmeyince bu hafta için merak başladı. Dizinin izleyicileri Bahar bu akşam var mı? araştırılmaya başlandı. Peki, Bahar bu akşam var mı? Bahar yeni bölüm bugün yayımlanacak mı?

Bahar bu akşam var mı? Bahar yeni bölüm bugün yayımlanacak mı?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.01.2025 - 15:53

Salı günleri izleyicisini ekrana kilitleyen Bahar için izleyiciler araştırmaya başladı. Peki, Bahar bu akşam var mı? Bahar yeni bölüm bugün yayımlanacak mı?

BAHAR BU AKŞAM VAR MI?

Bahar yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek.

SHOW TV YAYIN AKIŞI 28 OCAK 2025 SALI

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar Yeni Bölüm

00:15 Sandık Kokusu

02:45 Deha

04:45 Siyah Kalp


Etiketler: #Bahar

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