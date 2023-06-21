Bas Gaza filmi konusu nedir? Bas Gaza filmi oyuncuları kimler?

Yayınlanma: 21.06.2023 - 11:46

Güncelleme: 21.06.2023 - 11:46

Bas Gaza (Overdrive) filminin yönetmen koltuğunda Antonio Negret otururken filmin senaryosunu Michael Brandt ve Derek Haas kaleme aldı. 2017 yılında vizyona giren filmin türü aksiyon ve gerilimdir. Filmseverler, Bas Gaza filminin konusunu, nerede çekildiğini ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Bas Gaza filmi konusu nedir? Bas Gaza filmi nerede çekildi? Bas Gaza filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

BAS GAZA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, iki soyguncu kardeşin Fransa'nın güneyine yeni fırsatlar için arabayla yolculuk yapmasına ve orada bir suç şebekesinin patronuyla tanışmasına odaklanıyor.

Andrew ve Garrett Foster üvey kardeş olan iki araba hırsızıdır. İşlerinde o kadar iyilerdir ki artık uluslararası ün yapmışlardır. Ancak günün birinde yanlış kişiden bir klasik araba çalarlar. Bunun sonucu olarak bedel ödemeleri gerekecektir. Yaptıkları hırsızlığa karşılık istenen şey ise çok özel bir arabadır. İkili kendilerine bir ekip kurmalı ve öldürülmemek için istenen arabayı çalmalıdır...

BAS GAZA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Scott Eastwood - Andrew Foster

Freddie Thorp - Garrett Foster

Ana de Armas - Stephanie

Simon Abkarian - Jacomo Morier

Clemens Schick - Max Klemp

Gaia Weiss - Devin

Moussa Maaskri - Panahi

Kaaris - Franck

Abrahan Belaga - Laurent Morier

Vladimir Ostermann - Voyou

Magne-Havard Brekke - Kuhn

Frédéric Anscombre - Depaul

Pierre-Marie Mosconi - Closson

Joshua Fitoussi - Leon

Fabian Wolfrom - Max Klemp - Young

Philippe Ohrel - Klemp guard

Mickael Collart - Co-Pilot

Marc De Panda - American Backpacker

Maxime Flourac - Martin

Luca Malinowski - 15 years old Max Klemp

BAS GAZA FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Bas Gaza filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlenmiştir.