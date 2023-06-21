Bas Gaza filmi konusu nedir? Bas Gaza filmi oyuncuları kimler?
Bas Gaza (Overdrive) filmi ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Bas Gaza filminin konusunu, nerede çekildiğini ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Bas Gaza filmi konusu nedir? Bas Gaza filmi nerede çekildi? Bas Gaza filmi oyuncuları kimler?
Bas Gaza (Overdrive) filminin yönetmen koltuğunda Antonio Negret otururken filmin senaryosunu Michael Brandt ve Derek Haas kaleme aldı. 2017 yılında vizyona giren filmin türü aksiyon ve gerilimdir. Filmseverler, Bas Gaza filminin konusunu, nerede çekildiğini ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Bas Gaza filmi konusu nedir? Bas Gaza filmi nerede çekildi? Bas Gaza filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
BAS GAZA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Film, iki soyguncu kardeşin Fransa'nın güneyine yeni fırsatlar için arabayla yolculuk yapmasına ve orada bir suç şebekesinin patronuyla tanışmasına odaklanıyor.
Andrew ve Garrett Foster üvey kardeş olan iki araba hırsızıdır. İşlerinde o kadar iyilerdir ki artık uluslararası ün yapmışlardır. Ancak günün birinde yanlış kişiden bir klasik araba çalarlar. Bunun sonucu olarak bedel ödemeleri gerekecektir. Yaptıkları hırsızlığa karşılık istenen şey ise çok özel bir arabadır. İkili kendilerine bir ekip kurmalı ve öldürülmemek için istenen arabayı çalmalıdır...
BAS GAZA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Scott Eastwood - Andrew Foster
Freddie Thorp - Garrett Foster
Ana de Armas - Stephanie
Simon Abkarian - Jacomo Morier
Clemens Schick - Max Klemp
Gaia Weiss - Devin
Moussa Maaskri - Panahi
Kaaris - Franck
Abrahan Belaga - Laurent Morier
Vladimir Ostermann - Voyou
Magne-Havard Brekke - Kuhn
Frédéric Anscombre - Depaul
Pierre-Marie Mosconi - Closson
Joshua Fitoussi - Leon
Fabian Wolfrom - Max Klemp - Young
Philippe Ohrel - Klemp guard
Mickael Collart - Co-Pilot
Marc De Panda - American Backpacker
Maxime Flourac - Martin
Luca Malinowski - 15 years old Max Klemp
BAS GAZA FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Bas Gaza filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlenmiştir.
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