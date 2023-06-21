Yayınlanma: 21.06.2023 - 11:34

Güncelleme: 21.06.2023 - 11:34

Feryat filminin yönetmen koltuğunda Orhan Elmas otururken filmin senaryosunu Sadık Şendil kaleme aldı. Feryat filminin türü dram ve romantiktir. Peki, Feryat filmi konusu nedir? Feryat filmi nerede çekildi? Feryat filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

FERYAT FİLMİ KONUSU NEDİR?

Genç bir kadın olan Feride, erkek arkadaşının yaptıkları sonrası, babası tarafından evden kovulur. Bir çadır tiyatrosunda şarkıcılıık yapmaya başlayan Feride, bu sayede şehir şehir gezmeye başlar. Aradan geçen uzun bir sürenin ardından, tiyatro ile memleketine geri dönen Feride, burada Ferdi adında bir genç ile tanışır. Ferdi'den gerçek kimliğini saklayan Feride, Ferdi ile güzel bir ilişkiye başlar. Ancak yeniden tiyatro ile yeniden turneye çıkması gerektiğinde, bir mektup yazarak Ferdi'den ayrılır. Yıllar sonra Feride ünlü bir şarkıcı olduğunda, Ferdi ile yolları yeniden kesişir.

FERYAT FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Feryat filmi İstanbul ve Antalya’da çekildi.

FERYAT FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Tarık Akan

Emel Sayın

Memduh Ün

Halit Akçatepe

Şükriye Atav

Mürevvet Sim

Metin Akpınar

Nezihe Güler

Leman Akçatepe

Handan Adalı

FERYAT FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Feryat filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlenmiştir.