Yayınlanma: 27.03.2025 - 20:53

Güncelleme: 27.03.2025 - 20:53

Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı, Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Başka Bir Gün dizisi yeni bölümüyle izleyicisi ile buluşacak. Dizinin konusu ve oyuncuları ise merak edildi. Peki, Başka Bir Gün dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Başka Bir Gün dizisinin yeni bölümünde ne olacak?

BAŞKA BİR GÜN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Başka Bir Gün dizisinin yeni bölümü 27 Mart Perşembe 20.00'de atv'de izleyicisi ile buluşacak.

BAŞKA BİR GÜN DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Nehir, Deniz'i almak için geldiğinde Deniz, Zülfü'nün sorgulamasıyla o gece Selin ölürken yanında olduğunu itiraf etmiştir. Zülfü daha fazlası olduğundan şüphelenirken Nehir, kızını alıp gider. Ancak bu durum içinde bir sorgulamaya neden olur. Deniz'in bu vicdan yüküyle yaşamasını istemiyor, doğru olanı yapması gerektiğini düşünüyordur. Serdar buna şiddetle karşı çıkar. İkisi bu konuda büyük bir anlaşmazlığa düşer, zaten kötü olan araları daha da gerilir. Üstelik Aytunç; Nehir'e, Serdar'ın hala Suzan'la görüştüğünü düşündüklerini söyler. Nehir, Serdar'a güvenemeyeceğinden emin olur. Deniz konusunda kendi bildiğini yapar. Ancak bunun çok acı sonuçlar doğuracağından habersizdir.

BAŞKA BİR GÜN DİZİSİNİN YENİ BÖLMÜNDE NE OLACAK?

Nehir'in, Serdar'ı Suzan ile birlikte otel odasında görmesi Serdar'a yeniden güvenebilme ihtimalini sorgulamasına neden olur. Serdar bu görüşmenin, Suzan'a olan borcuyla ilgili olduğunu söyler. Fakat Nehir'in içindeki kuşkular silinmez. Bu sırada Deniz'in kayıp olduğunu öğrenirler. Serdar ve Nehir; Zülfüler ve Yaman'dan şüphelense de Yaman, Deniz'in kaybolduğu saatte anneannesinin yanında olduğunu ispatlıyordur. Serdar ve Nehir kızlarını bulmak için uğraşırlarken ikisi de kendi bildikleri yoldan ilerler. İkisinin izlediği bu yollar başka sorunlara yol açacak olsa da Serdar ve Nehir kızlarını bulup onu kurtarmayı başarabilecek midir?

BAŞKA BİR GÜN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Ezgi Mola (Nehir Alsoy)

Salih Bademci (Serdar Alsoy)

Berkay Ateş (Tuna Korucu)

Şükrü Ovalı (Özlem Tancı)

Nur Sürer (Güngör Alsoy)

Avni Yalçın (Haluk Alsoy)

Özlem Öçalmaz (Oya Alsoy Kayaca)

Onur Bilge (Aytunç Kayaca)

Elçin Afacan (Melike Seyhanlı)

Merve Ateş (Deniz Alsoy)

Ezgi Çelik (Hale Arslanoğlu)

Ayşe Miray Gümüş (Mercan Alsoy)

BAŞKA BİR GÜN DİZİSİNİN KONUSU NE?

İki kızı ve eşi Serdar'la birlikte yaşayan Nehir'in mutlu dünyası bir gün Serdar'ın birdenbire ortadan kaybolmasıyla alt üst olur. Serdar'ı bulmaya çalışırken bir süredir ara verdiği avukatlığa da dönmek zorunda kalır. Bu sırada Tuna ile tanışır. Tuna'nın daha sonra hayatında büyük bir yer edeceğinden henüz habersizdir. Nehir, bir yandan babalarının yokluğuyla sarsılmış kızları için ayakta durmaya çalışırken; diğer yandan Serdar'ı bulmak için çırpınıyordur. Ancak onu ararken keşfettikleri, evliliğinin hiç de sandığı gibi olmadığını, ona kocasını hiç tanımadığını düşündürür. Nehir yıllardır bir yalanın içinde midir?