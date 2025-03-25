Kanal D iddialı dizinin fişini çekti: Apar topar final yapacak!

Yayınlanma: 25.03.2025 - 10:11

Güncelleme: 25.03.2025 - 10:12

Kanal D ekranlarında bu sezon yayın hayatına başlayan Piyasa dizisi, kısa süren yolculuğunu noktalama kararı aldı.

İlayda Alişan, Alp Navruz ve Ayça Bingöl gibi dikkat çeken isimlerin başrollerini paylaştığı dizi, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayınca final kararı aldı.

FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

Tanıtım fragmanıyla büyük merak uyandıran ve medya dünyasının perde arkasını anlatan dizi, ilk bölümleriyle ilgi toplasa da zamanla izleyicinin beklentisini karşılamakta zorlandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Piyasa dizisi 29 Mart 2025 Cumartesi akşamı yayınlanacak olan 6. bölümüyle final yaparak izleyicisine veda edecek.

HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Dizide, medya sektöründeki entrikalar, güç oyunları ve kişisel yolculuklar merkeze alınırken, Kenan’ın bağımlılıkla mücadelesi ve Münevver ile yollarının kesişmesi işleniyordu. Bu hikâyeye ilgi duyan izleyiciler final kararıyla hayal kırıklığı yaşadı.

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, dizinin düşük izlenme oranları nedeniyle sonlandırıldığı düşünülüyor.