Harry Potter geri dönüyor! Dizinin 'Hagrid'i belli oldu

Yayınlanma: 26.03.2025 - 14:38

Güncelleme: 26.03.2025 - 14:38

İngiliz yazar J.K. Rowling’in kaleme aldığı Harry Potter serisinden uyarlanan filmler, HBO imzasıyla diziye dönüşüyor. Merakla beklenen dizide Hagrid ve Snape karakterlerini canlandıracak isimler belli oldu.

HAGRID ROLÜ NICK FROST’A EMANET



Deadline’ın haberine göre, HBO, Hagrid karakteri için Nick Frost ile anlaşma aşamasında. Frost, Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Paul ve The World’s End gibi yapımlarla tanınıyor. Serinin orijinal filmlerinde Robbie Coltrane tarafından canlandırılan Hagrid karakteri, ikonik isimler arasında yer alıyordu. Coltrane, 2022 yılında hayatını kaybetmişti.

SNAPE KARAKTERİNİ PAAPA ESSIEDU CANLANDIRACAK



Dizide, Hogwarts’ın efsanevi iksir profesörü Severus Snape karakterine ise Emmy adayı oyuncu Paapa Essiedu hayat verecek. Alan Rickman tarafından unutulmaz bir şekilde canlandırılan Snape, serinin en önemli karakterlerinden biri olarak hafızalarda yer etmişti. Rickman, 2016 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti.

DUMBLEDORE ROLÜ JOHN LITHGOW’A VERİLDİ



Dizinin kadrosunda yer alacağı kesinleşen ilk isim ise John Lithgow oldu. Lithgow’un, Hogwarts’ın bilge müdürü Albus Dumbledore karakterine hayat vereceği açıklandı.

DİZİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?



HBO’nun uzun soluklu bir proje olarak planladığı Harry Potter dizisinin 2026 yılında yayınlanması bekleniyor. Warner Bros. Discovery CEO’su David Zaslav, dizinin 7 sezon süreceğini ve her sezonun bir kitabı konu alacağını belirtti.ve her sezonun bir kitabı konu alacağını belirtti.