Mercan Köşk dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Mercan Köşk dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Mercan Köşk dizisinin son bölümünde ne oldu? Mercan Köşk dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte ayrıntılar...

MERCAN KÖŞK DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Aras’ın limandaki hamleleri Esved’i köşeye sıkıştırırken, Cemre kendisine gelen gizemli mesajın hesabını Aras’tan sorar. Hülya’nın bulduğu ruj izli gömlek yeni bir krizin fitilini ateşlerken, Mert’in Hozan Konağı’nda işe başlaması Gülcan’ın geçmişindeki travmalarıyla yüzleşmesine yol açar.

Cemre, Mert’e yapılanların hesabını sormak için Behiye’nin karşısına çıkar. Diğer yandan Aras’a bilenmiş halde Tarsus’a gelen Toprak, her an görülme tehlikesiyle gerçeğin peşine düşer. Toprak'ın gelişiyle Hozan ve Mercandağ’ların hayatları bir daha asla eskisi gibi olmayacaktır.

MERCAN KÖŞK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Aras, yeni hisseleriyle limanın yönetim kurulunun başına geçse de Esved’in beklenmedik hamlesi, zaferin o kadar da kolay gelmeyeceğini gösterir. Cemre, Toprak’ın Kıbrıs’ta Aras ve onu gördüğünü öğrendiğinde Tarsus’taki vaktinin dolduğuna inanır ve gitmeye karar verir. Ancak Aras için bu veda kolay olmayacaktır.

Cemre’den gizlice Hozan Konağı’nda işe başlayan Mert, Eslem’in planıyla büyük bir kavganın eşiğine gelir. Behiye ise hamleleriyle hedefine adım adım yaklaşmaktadır. Öte yandan Toprak, artık Tarsus’tayken ve Cemre’ye hiç olmadığı kadar yakınken; karşısına çıkan sürpriz bir isim, tüm dengeleri altüst edecektir.

MERCAN KÖŞK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Mercan Köşk dizisinin 6. bölümü 10 Ekim Cumartesi akşamı atv ekranlarında yayımlanacak.