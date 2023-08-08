Baskın Günü filminin konusu ne? Baskın Günü filminin oyuncuları kim?
Baskın Günü (Bastille Day) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Baskın Günü filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Baskın Günü filminin konusu ne? Baskın Günü filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Baskın Günü filminin yönetmen koltuğunda James Watkins oturuyor. Senaristliğini Andrew Baldwin üstleniyor. Peki, Baskın Günü filminin konusu ne? Baskın Günü filminin oyuncuları kim?
BASKIN GÜNÜ FİLMİNİN KONUSU NE?
Paris'te yaşayan genç bir yankesici olan Amerikalı Michael (Richard Madden), içinde cüzdandan çok daha fazlasının bulunduğu bir çantayı çalınca CIA'in en çok aradığı isimler arasına girer. Olayı inceleyen ajan Sean Briar (Idris Elba), Michael'ın çok daha büyük bir planın sıradan bir parçası olduğunu kısa sürede anlar. Komplonun tüm ayaklarını açığa çıkarabilmek için Michael ile işbirliği yapması gerektiğini anlar, ancak avcıyken av durumuna düşen ikilinin işbirliği yapmaktan öte birbirlerine güvenmeleri zorunlu olacaktır.
BASKIN GÜNÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Idris Elba
Richard Madden
Charlotte Le Bon
Kelly Reilly
James Stewart
Stéphane Caillard
José Garcia
Théo Costa Marini
Mohamed Makhtoumi
Thierry Godard
Eriq Ebouaney
Vincent Londez
Zack Buell
Grégoire Bonnet
Anatol Yusef
Arieh Worthalter
Aksel Üstün
Quentin Faure
Tassadit Mandi?
IZM
Samuel Dupuy
Linda John-Pierre
Alex Fondja
Paco Boublard
Jérôme Gaspard
James Cox
Omar Salim
Daniel Westwood
Karl Farrer
Jorge Leon Martinez
Laura Hydari
Ines Boughanmi
Guna Gultniece
Sofiene Mamdi
James Harris
Gjevat Kelmendi
Daniel Stisen
Ilya Isaev
Aleksey Bagdasarov
Tim Willcox
Bern Collaço
Max Cavenham
Helen Kingston
BASKIN GÜNÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Baskın Günü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.
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