Yayınlanma: 08.08.2023 - 10:14

Güncelleme: 08.08.2023 - 10:14

Baskın Günü filminin yönetmen koltuğunda James Watkins oturuyor. Senaristliğini Andrew Baldwin üstleniyor. Peki, Baskın Günü filminin konusu ne? Baskın Günü filminin oyuncuları kim?

BASKIN GÜNÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Paris'te yaşayan genç bir yankesici olan Amerikalı Michael (Richard Madden), içinde cüzdandan çok daha fazlasının bulunduğu bir çantayı çalınca CIA'in en çok aradığı isimler arasına girer. Olayı inceleyen ajan Sean Briar (Idris Elba), Michael'ın çok daha büyük bir planın sıradan bir parçası olduğunu kısa sürede anlar. Komplonun tüm ayaklarını açığa çıkarabilmek için Michael ile işbirliği yapması gerektiğini anlar, ancak avcıyken av durumuna düşen ikilinin işbirliği yapmaktan öte birbirlerine güvenmeleri zorunlu olacaktır.

BASKIN GÜNÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Idris Elba

Richard Madden

Charlotte Le Bon

Kelly Reilly

James Stewart

Stéphane Caillard

José Garcia

Théo Costa Marini

Mohamed Makhtoumi

Thierry Godard

Eriq Ebouaney

Vincent Londez

Zack Buell

Grégoire Bonnet

Anatol Yusef

Arieh Worthalter

Aksel Üstün

Quentin Faure

Tassadit Mandi?

IZM

Samuel Dupuy

Linda John-Pierre

Alex Fondja

Paco Boublard

Jérôme Gaspard

James Cox

Omar Salim

Daniel Westwood

Karl Farrer

Jorge Leon Martinez

Laura Hydari

Ines Boughanmi

Guna Gultniece

Sofiene Mamdi

James Harris

Gjevat Kelmendi

Daniel Stisen

Ilya Isaev

Aleksey Bagdasarov

Tim Willcox

Bern Collaço

Max Cavenham

Helen Kingston

BASKIN GÜNÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Baskın Günü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.